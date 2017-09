Ojo: las proteínas no son tan inocentes como parecen

Mientras en los países pobres muchas personas sufren desnutrición, en las naciones desarrolladas el consumo de proteínas es más alto de lo realmente necesario.



En algunos puntos del mundo, por ejemplo, un 30% de la población consume más proteínas de las necesarias, mientras en otros parte de la población está "obsesionada con las proteínas", según recoge 'Civil Eats'. El estadounidense medio , por ejemplo, consume diariamente unos 100 gramos de este nutriente, aproximadamente el doble de lo recomendado por la Academia Nacional de Medicina, que aconseja ingerir 46 gramos en el caso de las mujeres adultas y de 56 en el de los hombres.



Proteínas contra el metabolismo

En opinión del dietista y nutricionista deportivo José Luis Flores, este comportamiento alimenticio podría convertirse en la causa de varios problemas de salud. "Una alimentación hiperproteica podría afectar el metabolismo óseo y aumentar el riesgo renal", comentó el experto a 'La Vanguardia'.



Además, según el experto, "el consumo de altas cantidades de proteínas durante mucho tiempo podría inducir a una resistencia metabólica", explicó.



Según Luis Flores, "lo mejor es comer de forma equilibrada, siguiendo un estilo de alimentación basado en la dieta mediterránea y con la cantidad de proteína necesaria para cada persona, adaptada a su peso, actividad física y objetivos a conseguir", añadió.



La Fundación Española de la Nutrición (FEN) establece la norma diaria de proteínas en 0,8 g/kg, lo que constituye unos 12% de la ingesta de energía. Alrededor del 80% de la proteína la recibimos de fuentes animales.





proteinas.jpg



Por ejemplo, tres huevos para el desayuno nos dan 20 gramos de este nutriente, un sándwich de pavo para el almuerzo – otros 20, y una porción pequeña de tan solo 150 gramos de carne para la cena nos dará otros 50. Así fácilmente tenemos 90 gramos al día y un exceso de proteína en el organismo.



Proteína para los músculos

La idea de "cuanto más, mejor" no ayuda aumentar la cantidad del tejido muscular en el cuerpo, afirma José Luis Flores. "Consumir proteínas por encima de las cantidades óptimas no genera ni un mayor aumento de la síntesis proteica ni de la masa muscular, sino que habrá un aumento de la oxidación de los mismos y de la excreción", explicó el especialista.



Además, el experto señaló, que los batidos de proteínas, los que utilizan muchos deportistas, realmente tienen varios beneficios: "Este suplemento no es malo para la salud, pero no puede actuar como sustituto de cualquier comida. Hay diferentes tipos, como por ejemplo la proteína 'whey', de soja o extraída de la ternera, y hay que saber elegirla, evitando la proteína concentrada y eligiendo siempre la proteína aislada debido a su composición nutricional".



"La proteína concentrada contiene mayor concentración de azúcar y menor cantidad de proteínas, mientras que la aislada apenas contiene azúcar y tiene mayor cantidad de proteínas", concluyó el especialista.