Mueren 12 mendocinos por día por afecciones cardiovasculares

En Mendoza mueren 12 personas por día por una enfermedad cardiovascular, es decir, 1 cada dos 2 horas. El dato se desprende de los números brindados por el Programa Provincial de Prevención Cardiovascular, según el cual, el último informe oficial registra que en 2015 murieron por esta causa 4.300 personas.





La mortalidad por enfermedades del corazón comprende las enfermedades hipertensivas, las isquémicas del corazón, la insuficiencia cardíaca y otras patologías cardíacas.





Por esta causa murieron 71.893 argentinos en 2015, lo que representa una persona cada 7 minutos. Es la primera causa de muerte en el mundo, y lo llamativo es que no es transmisible.





Estos datos se enmarcan en el Día Mundial del Corazón, que se conmemoró este viernes, con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de evitar factores de riesgos como fumar, no hacer ejercicios, no controlarse la presión, tener sobrepeso u obesidad, entre otros aspectos a tener en cuenta.





"En Mendoza, el 36% de los mayores de 18 años es hipertenso, la mitad no sabe o no conoce que lo es. En un alto porcentaje y no se sabe la causa de este problema, mientras apenas el 5% está asociado a diferentes enfermedades", explicó Nelson Fredes, jefe del Programa de Prevención Cardiovascular.





El especialista señaló que la causa más frecuente de muerte es la insuficiencia cardíaca, "que es el estadio final de todas las enfermedades cardíacas. Siempre insistimos en la prevención, comiendo alimentos saludables, haciendo actividad física y sobre todo evitar el cigarrillo".





Para estar atentos

Entre los principales síntomas que podrían estar indicando la presencia de un dolor de origen cardíaco, los especialistas destacan el dolor en el pecho generalmente de tipo opresivo (descripto como una pata de elefante en el pecho), sensación de desasosiego y de muerte inminente, algunas veces sudoración, mareos e hipotensión en el caso de una oclusión total del vaso coronario que desencadena un infarto agudo de miocardio.





En cuadros menos graves, el dolor coronario aparece al efectuar alguna actividad física y se alivia con el reposo. Pero también puede surgir como resultado de emociones intensas, estrés, calor o frío extremos y luego de una comida en la que la ingesta haya sido absolutamente desmedida.





Incrementa las probabilidades de padecer un evento coronario la presencia de alguno de los factores de riesgo. Entre ellos están aquellos que no se pueden modificar, como la genética (medida en los antecedentes familiares) y la edad, ya que el riesgo aumenta cuanto más años tiene la persona.





En cuanto al género, según el mismo reporte de la autoridad sanitaria mueren por esta causa 7 veces más mujeres que por cáncer de mama, y en gran parte se debe a la falta de consciencia y de sospecha, tanto en la población como en el propio cuerpo médico, sobre la enfermedad coronaria femenina.





Según el doctor Sergio Giménez, presidente de la Sociedad de Cardiología de Mendoza, mueren más mujeres que hombres por problemas cardiovasculares, sobre todo después de los 60. Se estima que entre 7 y 8 más féminas fallecen por esta causa que por cáncer de mama.





"Hay varias causas que inciden en este tema. La mujer pierde estrógenos, es más propensa a aumentar de peso. Si tiene sobrepeso cae tres años su expectativa de vida, mientras con obesidad, 6 años".





Giménez dio como ejemplo un estudio internacional que demostró que la obesidad es el factor de riesgo más prevalente, ya que de 100 infartos, el 80% tuvo sobrepeso y el 40% diabetes

Medidas que ayudan

Los espacios libres de tabaco, una mayor consciencia de hacer ejercicios físicos y comer menos grasas, y más frutas y verduras, son medidas que evitan los problemas del corazón. "La gente respeta los espacios donde no se fuma, también hay disminución de sal en los productos panificados y Argentina adhirió a la elaboración de productos libres de grasas trans", comentó el cardiólogo Alejandro Saracco, del Programa Provincial de Prevención Cardiovascular, que además destacó la construcción de nuevas bicisendas para incentivar la actividad física.