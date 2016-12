Más del 70% de los adolescentes del país probó el alcohol

El 70,5% de los estudiantes secundarios declaran haber consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que el 38, 5% reconoce haber consumido tabaco, según datos que se desprenden del informe Situación de la Salud y los Adolescentes en Argentina, que fue presentado por el Ministerio de Salud de la Nación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



El trabajo reúne estadísticas de fuentes confiables que, juntas se transforman en una radiografía de este grupo etario y realizar un análisis sobre los principales problemas de este colectivo. Aborda dimensiones como la salud sexual y reproductiva, la alimentación, la actividad física, el abuso de sustancias psicoactivas y la mortalidad.



Entre los datos más relevantes, se destacaron la mortalidad adolescente por causas externas entre los varones y la fecundidad, en especial, en las chicas menores de 15 años.



Según la información del material presentado, los decesos por lesiones no intencionales, habitualmente consignadas como accidentes, son la causa de muerte más frecuente en la adolescencia ya que representan el 30% de las defunciones, seguidas por los suicidios con un 13%. El 70% de los fallecimientos en este grupo ocurre en varones, principalmente en el caso de los accidentes de tránsito.



Otras causas importantes de mortalidad en esta etapa son los tumores (9,4%), las enfermedades respiratorias (5,3%) y las del sistema nervioso central (5,1%).



Respecto de la fecundidad en la adolescencia, en Argentina en 2013 ocurrieron 117.386 nacimientos de madres menores de 20 años de los cuales 114.125 corresponden a adolescentes de 15 a 19 años y 3.261 a menores de 15 años. En relación con la búsqueda de las gestaciones, el 67,5% de las adolescentes indican no haberlo buscado. Sin embargo el 79,9% no utilizaba ningún método anticonceptivo.



A su vez, el 17% de los y las adolescentes tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años, el 60% entre los 15 y los 16 años Cabe aclarar que el 87% de las mujeres afirmó de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva haber querido tener la relación en ese momento, 8% más adelante y el 4% fue forzada, un número que preocupa y revela una vulneración de derechos muy grave.



El informe también incorporó datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE) 2012, que mostró que el 28.6% de los y las adolescentes de 13 a 15 años tenía sobrepeso, situación que afecta en mayor medida a los varones 35,9% en comparación a las mujeres 21,8%.



Fuente: DocSalud