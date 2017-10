Los hombres vienen cada vez más coquetos

El 31 por ciento de los hombres dijo que era muy probable que considerara un tratamiento cosmético quirúrgico o no invasivo, lo que demuestra que los tratamientos estéticos crecen en la población masculina.



Así lo reveló una encuesta que realizó la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial que detalló que entre ese 31 por ciento, el 58 por ciento tiene entre 25 y 34 años, y el 34 por ciento tenía entre 18 y 24 años.



Según datos de la Asociación Americana de Cirugía Plástica (ASPS), la depilación láser cuenta con más de un millón de tratamientos realizados durante el último año.



Pero este dato además refleja un significativo aumento de los hombres en lo que refiere a tratamientos no invasivos en un 106 % en los últimos 10 años.



"Más allá de una cuestión estética para aquellos hombres que quieran eliminar los vellos indeseados o, simplemente debilitarlos y reducir su cantidad y grosor; muchos de ellos sufren foliculitis (pelos encarnados) y los deportistas buscan disminuir la resistencia al viento o al agua. Es por esto, que el tratamiento de depilación definitiva ya no es extraño en los hombres", afirmó Raúl Wagner, especialista en cirugía plástica.



En la actualidad, los tratamientos avanzaron mucho y Soprano Platinum es el sistema de depilación láser más eficaz y completo que existe hoy en el mercado, para todo tipo de piel y pelo.



Esta nueva máquina, incorpora la tecnología TRIO, que integra 3 longitudes de onda en un aplicador: 755nm, 810nm y 1064 nm.



Esto significa que la onda viaja a tres longitudes distintas eliminando los folículos se cual sea su ubicación.



Este nuevo sistema de depilación definitiva es rápido, indoloro y altamente eficaz para todo tipo de pieles, como así también para pelos finos o gruesos, en cualquier parte del cuerpo.



El tratamiento es rápido, no produce incapacitación y puede realizarse durante todo el año, incluso sobre pieles bronceadas.



Da excelentes resultados, sin necesidad de analgésicos o sistemas de enfriamiento extra y es seguro y efectivo para todos los tipos de piel y de vello y permite que el paciente se reincorpore a sus actividades cotidianas de manera inmediata, ya que no presenta efectos colaterales frecuentes en los tratamientos clásicos, como enrojecimiento, irritación o manchas.



Entre otros tratamientos se realizan los hombres se destaca la liposucción, que es la cirugía más popular para ambos sexos.



Durante el último año, los hombres se realizaron aproximadamente 200.000 cirugías estéticas, el 9.3 por ciento del total.



La reducción mamaria de hombre para el tratamiento de Ginecomastia aumentó un 181 por ciento desde el 1997 (año en que se empezaron a realizar estadísticas al respecto por parte del ASAPS).



TOP 5 de cirugías estéticas para hombres en 2016:



1. Liposucción.

2. Reducción mamaria (para el tratamiento de Ginecomastia).

3. Cirugía de Nariz.

4. Cirugía de Párpado.

5. Lifting facial.