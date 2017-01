Los cigarrillos electrónicos atraen a los jóvenes a fumar

Los cigarrillos electrónicos, ampliamente promocionados como una alternativa al tabaquismo, atraen a los jóvenes que de otro modo no hubieran consumido productos del tabaco, indica un trabajo de investigadores de la Universidad de California, San Francisco (UCSF, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.



El estudio demuestra que se considera que los cigarrillos electrónicos son responsables del descenso en el número de jóvenes que fuman cigarrillos, pero en realidad ocurre lo contrario.



Los investigadores de USCF concluyeron que muchos jóvenes que empezaron a consumir cigarrillos normales podrían no haber usado en lo absoluto la nicotina si no existieran los cigarrillos electrónicos.



"No encontramos ninguna evidencia en el sentido de que los cigarrillos electrónicos estén haciendo que los jóvenes fumen menos", dijo la principal autora del estudio, Lauren Dutra, de UCSF.



"El reciente descenso en el número de jóvenes que fuman probablemente se debe a los esfuerzos de control del tabaco, no a los cigarrillos electrónicos", aclaró, según consignó Xinhua.



Las conclusiones, publicadas en la revista estadounidense Pediatrics, se basaron en una creciente evidencia en el sentido de que los adolescentes que empiezan a usar cigarrillos electrónicos tienen más probabilidad de consumir posteriormente cigarrillos tradicionales.



Para el estudio, los investigadores examinaron datos de más de 140.000 estudiantes de educación media que completaron la encuesta gubernamental sobre tabaco de 2004 a 2014 en Estados Unidos.



Los investigadores encontraron que el consumo de cigarrillos entre los adolescentes estadounidenses declinó durante esa década, pero no bajó con más rapidez después de la llegada de los cigarrillos electrónicos a Estados Unidos entre 2007 y 2009.



De hecho, el uso combinado de cigarrillos electrónicos y cigarrillos normales entre adolescentes en el 2014 fue mayor que el uso total de cigarrillos en el 2009, indica el estudio.



"Los cigarrillos electrónicos están animando, no desanimando, a los jóvenes a fumar y a consumir nicotina y están ampliando el mercado del tabaco", dijo el principal autor del estudio Stanton Glants, profesor de medicina de USCF y director del Centro para la Investigación y la Educación en Control del Tabaco.



Los cigarrillos electrónicos son dispositivos alimentados por baterías que parecen cigarrillos y liberan un aerosol de nicotina y otras sustancias químicas.



Además, en agosto de 2016, la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos restringió la compra de cigarrillos electrónicos a los adultos de 18 años o más.



La FDA también exigirá una etiqueta de advertencia en los cigarrillos electrónicos a partir de agosto de 2018 sobre la naturaleza adictiva de la nicotina.



Pero el fallo de la FDA no regula los anuncios o los sabores y los cigarrillos electrónicos siguen vendiéndose en sabores atractivos para los jóvenes, señalaron los investigadores de UCSF.