Latidos del corazón como contraseña para historias clínicas

"La señal Electrocardiográfica (ECG) es uno de los parámetros fisiolóficos más importantes y comunes recogidos y analizados para entender la salud de un paciente", subrayó Zhanpeng Jin, uno de los principales autores en su informe.



El mismo se denominó "Los latidos del corazón pueden ser usados como contraseña para acceder a registros de salud electrónicos" (Heartbeat could be used as password to access electronic health records) y fue publicado en Science Daily.



Jin continuó: "Como las señales de ECG se recogen para el diagnóstico clínico y se transmiten a través de las redes a las historias clínicas electrónicas, las reutilizamos para el cifrado de los datos. A través de esta estrategia, la seguridad y la privacidad se pueden mejorar con un costo mínimo".



De esta forma, los latidos del corazón del paciente funcionarían como "contraseña" para acceder a los registros clínicos electrónicos.



No obstante, los investigadores siguen analizando el tema debido a que el ECG de una persona puede variar por diferentes factores, tales como la edad, una enfermedad o una lesión. Por eso, Jin y su equipo está trabajando para incorporar estas variables.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Binghamton (Nueva York) analizó una nueva forma de proteger las historias clínicas electrónicas al usar como contraseña los latidos del corazón del paciente, los cuales serían empleados como un sistema de identificación biométrica.