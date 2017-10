Lanzan una campaña de concientización sobre la psoriasis

La Asociación para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) presentó una campaña de concientización en la que se hace hincapié en que las personas que padecen esta enfermedad podrían vivir sin lesiones.





Bajo el lema "Vivir sin lesiones de psoriasis es posible", se destaca que los dermatólogos con experiencia en psoriasis saben cómo ayudar a los pacientes con su condición y se los invita a contactarse con AEPSO para recibir mayor información.





La campaña, que cuenta con el apoyo del laboratorio Novartis, fue presentada en el marco del Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora el domingo 29 de octubre.





La dermatóloga Nora Kogan, especialista en psoriasis, explicó que "a diario llegan a nuestros consultorios pacientes que no tienen controlada su enfermedad, básicamente porque no están recibiendo el tratamiento adecuado, acorde con la severidad de su enfermedad".





"Llamativamente, cinco de cada diez pacientes ya han consultado con varios médicos", indicó la especialista.





Por su parte, la periodista Silvia Fernández Barrio, titular de AEPSO destacó que "muchos pacientes se dieron por vencidos porque probaron con varios tratamientos y no lograron resultados satisfactorios".





"Ésta es una enfermedad con un enorme impacto en la vida social. Algunos de quienes no controlan bien su psoriasis no van a la playa, ni se meten en piletas, no se abrazan con amigos, no estrechan la mano, porque les incomoda la reacción que pueden generar en el otro", señaló Fernández Barrio.





Qué es la psoriasis





La psoriasis es una enfermedad del sistema inmune, crónica, inflamatoria, no contagiosa, que se manifiesta fundamentalmente con lesiones en la piel, generalmente en codos, rodillas, cuero cabelludo, cara, zona baja de la espalda, las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo.





Sus principales síntomas son picazón, ardor y dolor, y afecta por igual a hombres y mujeres de cualquier edad, nivel socioeconómico y su porcentaje es variable según la raza.





En los casos mderados a severos, que padecen apróximadamente el 25 por ciento de los 800 mil argentinos que se estima conviven con algún tipo de psoriasis, el no evaluar la severidad y no seguir un tratamiento acorde a la misma, pueden comprometer la situación de salud del paciente.





De hecho, esta condición está relacionada con mayor riesgo de desarrollar enfermedades asociadas como artritis psoriásica, diabetes , obesidad y patologías cardiovasculares entre otros.





Durante el transcurso de la misma, se responderán las consultas de todo el país, tanto desde el 0800-222-3776 de AEPSO, que estará activo diez horas por día, como desde la dirección de mail 0800@aepso.org, a través de www.aepso.org o or las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram.