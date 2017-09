La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio la voz de alarma sobre las enfermedades no transmisibles, la mayor causa de muertes en el mundo, e instó a los países a hacer más para alcanzar los objetivos fijados en 2015.



En su primer informe de evaluación, la OMS indicó que "el mundo no está en el buen camino para alcanzar el objetivo" de reducir en un tercio, en el periodo 2015-2013, la tasa de mortalidad prematura debida a enfermedades no transmisibles.



"Hubo algunos progresos, [...] pero fueron limitados", declaró a los medios Douglas Bettcher, director del departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS.



"La ventana de oportunidades para salvar vidas se cierra", advirtió, subrayando que "se necesitan acciones urgentes".



Las enfermedades no transmisibles matan cada año a más de 40 millones de personas, 15 millones de entre 30 y 70 años. Más del 80% de estos decesos, llamados "prematuros", se producen en países de ingresos bajos o medios, según la OMS, que indicó que esta "epidemia está alimentada por la pobreza, [...] el comercio de productos perjudiciales para la salud, la urbanización rápida y el crecimiento de la población".



Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la mayor parte de las muertes debidas a enfermedades no transmisibles, 17,7 millones al año, seguidas de los cánceres (8,8 millones), enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones).



La OMS fijó 19 objetivos, incluyendo el aumento del precio del tabaco, la adopción de políticas nacionales para reducir el consumo de sal o la promoción de la lactancia materna, para medir la eficacia de la lucha contra estas enfermedades.



Según el informe, Costa Rica e Irán son los dos países más "eficientes" en la materia, pues cumplieron con 15 de los 19 objetivos. Estarían seguidos de Brasil, Bulgaria, Turquía, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Arabia Saudita y Tailandia.



En el lado opuesto, seis países no realizaron ninguno de los objetivos fijados por la OMS: Angola, Guinea Ecuatorial, Guinea- Bissau, Sudán del Sur, Santo Tomé y Príncipe y Micronesia.