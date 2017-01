La iniciativa para vender medicamentos en braille es "un avance"

La vicedirectora del Centro de Rehabilitación en Discapacidad Visual ASAC, Graciela Morel, afirmó hoy que el proyecto de ley que se tratará en las próximas semanas para que los laboratorios comercialicen en Argentina una partida de todos sus medicamentos con la marca, el nombre genérico y la fecha de vencimiento en sistema braille, es "un avance" pero "no resuelve el problema en su totalidad".



"No todas las personas ciegas leen braille: de los 160 que acuden a nuestro centro, sólo unos 35 manejan ese código", explicó a Télam la especialista, quien señaló que el sistema "no es sencillo" y que "muchas de las personas que pierden la visión después de los 40 años no lo aprenden, por lo que son también útiles otro tipo de iniciativas".



Entre ellas, mencionó la aplicación para teléfonos móviles con sistema Android que se está desarrollando en España con la colaboración de la asociación de farmacéuticos de ese país, que "lee los prospectos y los transforma en audio".



"Ninguna solución alcanza a todos, para acceder a esa aplicación hay que tener un smartphone con sistema Android. Además, hay particularidades a tener en cuenta: por ejemplo, a las personas con baja visión que suelen usar diferentes gotas y varias veces al día, les sirve que las cajas sean de distinto color o que tengan alguna distinción icónica, como ya hace la mayoría de los laboratorios oftalmológicos", agregó.



Otro de los puntos del proyecto que preocupa a Morel es la disposición para que los laboratorios tengan el prospecto de los medicamentos que venden en braille: "Lo que ocupa cuatro carillas impreso en tinta en braille ocupa el doble, las hojas son más grandes, las farmacias deberían tener una biblioteca y actualizarla cada vez que haya cambios en algún prospecto", advirtió.



La iniciativa, impulsada por el senador nacional por San Juan Roberto Basualdo, fue presentada el 26 de diciembre último y girado a las comisiones de Salud e Industria y Comercio, por lo que se espera que sea tratado en las próximas semanas, informaron voceros del senador.



"La población de no videntes reclama desde hace tiempo la identificación en tipología braille de los medicamentos, que les posibilitaría elegir libremente, con la información adecuada y por sus propios medios, la medicación a tomar, conocer su posología y contraindicaciones", afirmó Basualdo.



Según el proyecto, los laboratorios también deberán proveer a las farmacias un prospecto de cada medicamento impreso en ese código.



La cantidad de medicamentos por partida que contendrá la información en braille será determinada por el Ministerio de Salud "en función de la cantidad de personas no videntes y con discapacidad visual severa registrada en todo el territorio nacional", establece el proyecto.



Para fundamentar la iniciativa, el senador recordó que el artículo 42 de la Constitución nacional dispone que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno", derechos que también "están desarrollados en la Ley de Defensa del Consumidor".