La forma de las manos puede indicar la enfermedad que tenés

Hasta qué punto hay alguna relación entre la forma de las manos y la enfermedad que padeces? ¿Tu mano podría ser una forma de diagnóstico médico?



Aunque la quiromancia no tiene ningún sustento científico, Charlotte Wolff, que vivió en Polonia antes de la invasión de los nazis, fue la más destacada defensora de que el estudio de la forma de las manos no debía ser menospreciado por la medicina moderna.



Actualmente se sabe que sí que existe cierta relación, muy lejos de la longitud de la línea de la vida o la línea de la fortuna. Por ejemplo:



-El síndrome de Down: se observan generalmente huellas anómalas en las palmas.



-Psicosis: asociada al color cianótico y a posturas típicas de las manos.



-Ciertas afecciones circulatorias y pulmonares: dedos "en palillo de tambor" y uñas en "vidrio de reloj".



-Cáncer: se detecta en el desarrollo de las uñas.



El profesor Harold Cummins, de la Universidad de Tulane, fue el primero, en 1936, en afirmar que las huellas palmares y digitales podían resultar útiles en medicina. El síndrome de Down se asocia a una tendencia a presentar menos remolinos, arcos y asas radiales que las puntas de dedo normales.



Los mongólicos presentan una tendencia mayor a tener esas asas en el pulpejo de su dedo anular, cuando la gente normal suele tenerlas en su dedo índice. Casi el 80 % de los mongólicos (frente al 7 % de los no mongólicos) presentan también la llamada línea simiesca en la palma, que es una línea horizontal y única que cruza de lado a lado las zonas más próximas a los dedos.



La Sociedad para el Estudio de Modelos Fisiológicos también afirma que la palma de la mano podría dar pistas sobre la personalidad de la gente, según las asas, remolinos y arcos en los diversos pulpejos. El asa es radial o cubital, como el que aparece en el pulgar o el meñique. El remolino está compuesto por círculos concéntricos. El arco tiene forma de tienda, presentando una forma más aguzada.



Por ejemplo, según esta Sociedad, un remolino en todos los dedos significa tendencias criminales, mientras que un arco en forma de tienda en todos los dedos sugiere rebeldía. Al parecer, el mejor tipo de dibujo que se puede tener es el asa, ya que es un signo general de adaptabilidad.



Es fácil burlarse de estas ideas, sin embargo pudieran no ser tan descabelladas si tenemos en cuenta, como dije antes, que el síndrome de Down está asociado a pliegues oculares determinados, una estructura diferente y a impresiones palmares no menos diferenciadas. Si una anomalía mental se manifiesta en la mano, ¿por qué no pueden hacerlo otras asociadas al carácter?



Fuente: Medicina Plus