Estudio dice que Brasil subestima las muertes por Chagas

Las muertes asociadas con la enfermedad de Chagas pueden ser mayores a lo que estima el Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM) de Brasil, según un estudio publicado hoy en la revista PLOS Neglected Tropical Diseases.



La investigación compara la tasa de mortalidad de donantes de sangre identificados como casos positivos de Chagas con la de casos negativos y muestra que, con frecuencia, la infección no es reportada como una causa subyacente o asociada en los casos de muerte.



Los investigadores creen que la mayor parte de los casos positivos "estaban en la fase indeterminada de la enfermedad", en la que no manifiestan síntomas.



"Los individuos que se presentan a donar sangre tienen que reportar que no tienen condiciones graves a través de un cuestionario sobre su estado de salud. Preguntas como '¿Usted tiene un problema cardíaco severo?' y '¿Usted tiene arritmia y usa medicación para este problema?' son parte del cuestionario", señala el texto.



Para realizar este estudio, los investigadores vieron 2.842 casos positivos de Chagas y 5.684 negativos entre personas que donaron sangre en uno de los centros más importantes de Sao Paulo entre 1996 y 2000.



Luego cruzaron esos registros con los del SIM para determinar si las personas habían muerto y conocer las causas del fallecimiento.



"Un hallazgo fue que las causas cardíacas sin mención a la enfermedad de Chagas eran significativamente más comunes entre los donantes seropositivos", resalta el estudio.



Del 45 por ciento de las muertes que se debieron a enfermedades cardíacas entre los casos positivos de Chagas, solo el 58 por ciento indicaba esta infección en los certificados de muerte.



"Esto indica que el impacto de la enfermedad de Chagas en la mortalidad en Brasil está subestimada cuando se analizan solo los registros de muerte que mencionan específicamente a la enfermedad como una causa subyacente", sostienen los autores del estudio.



Para ellos, este resultado resalta el estado de "enfermedad tropical desatendida", tal como considera la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las infecciones que reciben poca atención y quedan postergadas en las prioridades de salud pública.



Liderados por la investigadora Ligia Capuani, de la Universidad de Sao Paulo, estos científicos también descubrieron que incluso la etapa asintomática de la enfermedad duplica el riesgo de muerte para las personas que tienen la infección.



Entre los casos positivos de Chagas, el 5,6 por ciento murió durante el curso de la investigación, mientras que entre los negativos el número fue del 1,8 por ciento.



"Nuestros resultados muestran que los donantes seropositivos tenían un riesgo de morir durante el período de estudio 2,3 veces mayor al de los individuos seronegativos", agrega el texto.



Según la OMS, se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por "Trypanosoma cruzi", el parásito que causa la enfermedad de Chagas.



La mayoría de estas personas está en Latinoamérica.