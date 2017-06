Esto es lo que le pasa al cuerpo después de los 30

La edad es solo un número que no debería ser algo determinante en nuestras vidas. Sin embargo, somos organismos vivos y a medida que envejecemos –lo queramos o no- nuestro cuerpo sufre algunos cambios en su funcionamiento. El periódico 'The Independent' ha recopilado las metamorfosis más significativas.



1. El metabolismo es más lento



A los 30 años ya no podemos zamparnos dos pizzas con cola y no ganar ni un gramo, porque nuestro cuerpo procesa más lentamente los alimentos que le damos. De acuerdo con el Consejo Americano de Ejercicio, la tasa metabólica basal cae aproximadamente un 1% o un 2% cada década.



Esta diminución puede resultar en que el cuerpo queme diariamente 150 calorías menos una vez cumplida la treintena. Podría parecer algo insignificante, pero, según la entidad, si después de los 30 no modificamos la dieta, nuestro peso aumentará unos 450 gramos cada 23 días, lo que equivale a unos 7 kilos al año.



2. La libido de los hombres disminuye, mientras que la femenina aumenta



Después de los 30 el deseo sexual de los hombres se reduce un 1% cada año debido a los niveles más bajos de la testosterona. No obstante, en la actualidad esto se debe en gran medida al estrés y al estilo de vida más que al envejecimiento, según 'The Independent'.



La libido de las mujeres, en cambio, experimenta lo contrario. Según un estudio de la Universidad de Texas, las mujeres de entre 27 y 45 años son significativamente más sexuales que las veinteañeras.



3. La fertilidad cae



La fertilidad de las mujeres empieza a disminuir alrededor de los 30 y después de los 35 esta reducción se acelera. La fertilidad masculina comienza a disminuir del mismo modo y la movilidad de los espermatozoides disminuye continuamente ya después de los 20, lo que significa que la concepción de un hijo se hace cada año más difícil.