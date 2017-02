¿Estás preparada para ser madre?

¿Se puede saber si se está preparada para tener un hijo? Ante estas preguntas siempre aparecen las inseguridades, algo que es totalmente normal. Sin embargo, algunas claves pueden ayudar a encontrar la respuesta. Aquí, algunas de ellas.



• El deseo, lo primero. Si lo piensa bien, no existe el momento perfecto para ser mamá. Además siempre se presentan eventos en la vida que llevan a retrasar a la decisión, como por ejemplo, el trabajo y los viajes, entre otras cosas. Por ende, el mejor momento para tener un hijo es cualquiera, siempre y cuando lo desee, porque hay que recordar que procrear es una opción y no una obligación.



•No confundir elección con mandato. Muchas veces se confunde el deseo de ser madre con la presión por parte de la sociedad y de una misma, al pensar, por ejemplo, en el reloj biológico. Por eso hay que preguntarse desde el corazón si de verdad usted quiere traer al mundo una criatura con la que quiera pasar el resto de su vida.



• Procurar la estabilidad. En el sentido práctico, antes de ser madre se debe pensar en tener estabilidad, no sólo económica sino también emocional. No se debe pensar en un niño para arreglar una situación de pareja, por ejemplo.



• Saber que cambiarán las prioridades. Traer un bebé al mundo es un acto de amor incondicional que transformará su presente y futuro. Por eso debe preguntarse si está preparada para renunciar a muchas rutinas.



• Escucharse a una misma. Hay mujeres que desde pequeñas saben que quieren ser madres, y hay otras a las que se despierta el instinto maternal después de los 30 años. Deténgase por unos instantes para analizar sus sentimientos más profundos, ya que ellos le dirán si usted realmente desea tener un hijo y si está lista.



• Vivir la propia experiencia. Ser madre es una aventura única y personal. Puede que usted esté preparada para vivirla aunque no tenga una pareja. Por eso usted debe saber que sola o acompañada, biológica o adoptiva, usted siempre será una madre, sin comparación alguna.



Fuente: DocSalud