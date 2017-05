El miedo es una de las causas que ayudan a dejar de fumar

Dejar de fumar no es fácil, sobre todo porque es una adicción muy relacionada con lo social. Según los especialistas, la mayoría de los que dejan el tabaco, es por la aparición de alguna enfermedad.





"Normalmente cuando la gente se asusta deja de fumar espontáneamente, aunque las tasas de recaídas son altas. La mayoría llega con algún grado de enfermedad a la consulta", indicó Ramón Ángel Alchapar, ex director del Hospital Lencinas y ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.





El especialista recibe por mes unas 30 consultas de adultos que quieren dejar de fumar. "Los adolescentes no consultan por cuenta propia. Pero si lo traen sus padres no tiene valor porque ellos no están comprometidos con la cesación. Afortunadamente se han incrementado los centros para dejar de fumar".





Hospitales como el Lagomaggiore, el Central y el Del Carmen, el DAMSU y muchos consultorios privados ofrecen tratamientos específicos en Mendoza





Paso a paso

Los tratamientos de cesación tabáquica tienen diferentes pasos. "Evaluamos la adicción con un test resumido de Fagerstrom que nos da la pauta de adicción (cantidad de cigarrillos fumados por día, tiempo que transcurre entre que se levanta y enciende su primer cigarrillo, si fuma estando enfermo, si le cuesta no fumar en lugares prohibidos), y eso nos da un puntaje", explicó Alchapar. También se aplica el test motivacional de Prochaska, que sirve para predecir y explicar los cambios en los comportamientos adictivos a través de una estructura tridimensional que incluye: estadios, procesos y niveles de cambio que interrelacionan entre sí.





El año pasado se lanzó el estudio Epocar en 6 ciudades argentina. El objetivo era evaluar a fumadores y ex fumadores, para verificar si tenían la enfermedad EPOC. En Mendoza, el 15% de los evaluados en la encuesta había desarrollado la enfermedad.





Según Laura Villavicencio, jefa del departamento de Educación para Salud y referente del programa provincial de Prevención y Control del tabaco, una de las causas que colaboraron para que la población fume menos fue la implementación de la Ley Nacional Antitabaco, que la sociedad misma la hace exigir", al referirse a que en general en la actualidad han bajado los índices de fumadores en Mendoza y el país.





Entre los objetivos generales que se plantean desde el programa provincial figuran lograr la cesación del hábito tabáquico en la población fumadora el 1% anual; reducir el tabaquismo pasivo, a través de las regulaciones legales y concientizar a la población sobre los riesgos del tabaquismo, promoviendo estilos de vida y conductas saludables.





El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco con el objetivo de mostrar la importancia de la lucha contra la epidemia del tabaquismo: la principal causa de muerte prevenible en todo el mundo.





Consejos

El proceso de abandonar el consumo de tabaco arranca cuando se toma la decisión. Existen diferentes opciones para lograr este objetivo, para cada persona puede funcionar una distinta.





Una de ellas son los consultorios de cesación tabáquica. En estos espacios, equipos interdisciplinarios conformados por clínicos, neumonólogos y psicólogos evalúan a cada persona y le proponen recursos, estrategias y realizan un seguimiento en el transcurso de la cesación.





A través de esta línea telefónica gratuita 0800-999-3040, el Ministerio de Salud ofrece información y asesoramiento sobre cesación tabáquica.





Este servicio está disponible de lunes a viernes de 9 a 21, y los fines de semana y feriados en el horario de 9 a 18.