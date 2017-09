El impacto de las emociones en la salud

El impacto de las emociones en el cuerpo es cada vez más investigado y aceptado por la comunidad científica, coinciden especialistas, para los cuales tener vida social activa, recibir y dar abrazos, besos, una sexualidad coherente a los deseos y disfrutar del trabajo son algunos de los "factores protectores" que estimulan una neuroquímica favorable para la salud como la producción de dopamina, oxitocina o serotonina.

"Las emociones son procesos influidos por nuestra historia personal y evolutiva que nos atraviesan en forma imprevista tanto por la mente como por el cuerpo y originan cambios fisiológicos y comportamientos que nos llevan a la acción", aseguró a Télam la médica ginecóloga Florencia Salort, especialista PNIE (psiconeuroinmunoendocrinología).





Salort describió que "cuando se producen emociones activamos diferentes centros del cerebro que liberan sustancias, neurotransmisores y neurohormonas, que originan cambios en nuestra psiquis, cuerpo y órganos; en definitiva en nuestra fisiología y que pueden producir, perpetuar, provocar o gatillar la mayoría de los síntomas o enfermedades que padecemos".

La especialista sostuvo que además de las emociones, las creencias también inciden en la salud. "Son pensamientos y dichos que vamos creyendo de nosotros mismos o de los otros a través del tiempo, o determinadas cosas que identificamos como verdades absolutas y que condicionan nuestros comportamientos, sentimientos y emociones".





"Las creencias habilitan emociones y sentimientos que producen que el cerebro genere una neuroquímica que la acompañe. Si estoy segura de que me voy a enfermar cada vez que me vaya de vacaciones porque 'siempre me enfermo', mi cerebro va a generar mayor estrés (generando cortisol), lo que va a ayudar a deprimir mi sistema inmune y probablemente me enferme", explicó.