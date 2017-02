Daños neurológicos en exfutbolistas aumentan temor por cabezazos

Científicos hallaron señales de daño cerebral que podría causar demencia en varios ex futbolistas, alimentando la preocupación sobre el peligro de los frecuentes cabezazos a la pelota o por choques con otros jugadores en la cancha.



El pequeño estudio fue el primero de su tipo e incluyó autopsias de seis hombres que murieron con demencia tras largas carreras en el fútbol. Los seis eran especialistas en cabecear.



El estudio sugiere que algunos futbolistas profesionales podrían correr el riesgo de sufrir los mismos problemas cognitivos que afectan a boxeadores y a algunos jugadores de fútbol americano.



Pero los expertos dijeron que se necesitaban más estudios para probar una relación definitiva entre el cabecear una pelota frecuentemente y desarrollar demencia.



"Demostramos que el mismo tipo de patología que ocurre en ex boxeadores también puede darse en algunos ex futbolistas que sufren demencia, pero subrayo que éste es un número pequeño de jugadores", dijo Huw Morris, uno de los investigadores del Instituto de Neurología UCL de Londres.



"La carrera promedio de estos jugadores fue de 26 años, que son miles de hora de juego, miles de horas de práctica y miles de horas de cabezazos. Creo que el riesgo es extremadamente bajo para jugadores no profesionales", añadió.



El fútbol es el deporte más popular del mundo y los científicos dijeron que el peligro de lesiones neurológicas debía ser comparado con los beneficios conocidos de mejorar la salud cardiovascular, que reduce la posibilidad de desarrollar demencia.



El estudio, divulgado el miércoles en la publicación especializada Acta Neuropathologica, se realizó a 14 futbolistas retirados con demencia y con la autorización de familiares para contar con las autopsias de seis de ellos.



Los científicos hallaron evidencia de encefalopatía traumática crónica (ETC), una potencial causa de demencia, en cuatro de los seis cerebros. Los seis también mostraban señales de la enfermedad de Alzheimer. La ETC es común en ex boxeadores y ha sido relacionada con problemas de memoria, comportamiento y motrices.



