El aumento de los casos de cáncer es una tendencia mundial al ritmo de un mayor sedentarismo, el sostenido consumo de alimentos con alto contenido graso y azúcar, el tabaquismo y el alcohol. En Mendoza la tasa de incidencia anual por cada 100 mil mendocinos es de 230 enfermos de cáncer, mientras la tasa de mortalidad, también por cada 100 mil habitantes, es de 154 personas por año.





Según datos oficiales, la tasa de crecimiento de ambos parámetros es de 1, 2 personas por año, lo que muestra que todavía falta un largo camino para bajar paulatinamente la carga de esta enfermedad entre los mendocinos.





Por esto, el Gobierno de Mendoza está en línea con la propuesta global para recordar este sábado el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer que este año tiene como lema "Yo puedo, nosotros podemos" y explora cómo cada persona puede hacer su parte para reducir la posibilidad de desarrollar cáncer.





En ese camino, desde el Ministerio de Salud indicaron que durante este año serán acentuados todos los programas preventivos, como los destinados a mejorar la dieta saludable, lo que instrumentarán desde los colegios por ejemplo, junto con incentivos para hacer más ejercicio físico y dejar de fumar.





El subsecretario de Salud, Oscar Sagás, aseguró que "hasta el 60% de los tumores pueden prevenirse si se tienen en cuentan una serie de medidas que, a grandes rasgos, contribuyan a la alimentación saludable, la realización de ejercicio físico y la disminución del alcohol y el tabaco. Los hábitos sanos pueden impactar efectivamente en la salud".





La titular del Registro de Tumores de Mendoza, María Cristina Diumenjo, resaltó que "mientras que en Estados Unidos o Canadá la relación entre las tasas de mortalidad y de incidencia de la enfermedad muestran una sobrevida en el 70% de los casos, en Argentina es de apenas 47%".





Si se analiza la misma relación, por tipo de tumores, puede verse que entre los mas comunes, como el de mama en las mujeres, de 4.013 casos registrados en el quinquenio 2009/2013 sólo murieron 1.375 personas; en el caso de los varones, el más frecuente es el cáncer de próstata, de 2.228 casos fallecieron 1.007, o el tumor de colon y recto: de 2.483 enfermos fallecieron 1.379, es decir, más de la mitad. Sin embargo, hay cánceres como el de páncreas, el de estómago, de hígado o de pulmón por los que mueren el 98% en promedio de los pacientes. Según la especialista, esto está indicando que falta trabajar en las medidas preventivas y pesquisas para los tumores, en particular en aquellos donde la mortalidad es tan alta.





cuadro-cancer.jpg





Medicamentos oncológicos

Cada año el Programa Oncológico de Mendoza atiende entre 500 y 600 personas sin obra social y entrega alrededor de 700 recetas mensuales de medicamentos genéricos, o en algunos casos, de tipo biológicos de alto costo.





Según el titular, Adolfo Capó, los plazos de entrega van de 7 a 15 días. Con un presupuesto de $100 millones, que es financiado entre los fondos del Casino y los designados por Presupuesto, y con varias alternativas para abastecerse, ya sea con las droguerías locales, el programa nacional o el exterior cuando el medicamento no está en el país. Sin embargo, en el último tiempo ha sucedido que muchas droguerías han dejado de producir algunos medicamentos de bajo costo porque ya no lo consideran rentable.





Caso testigo

"Un ejemplo es la ciclofosfamida, que es de muy bajo costo. Son cápsulas que cuestan $200 y no se consiguen frente a otras biológicas que cuestan $200 mil por receta cada 21 días. Sucede que a veces un laboratorio deja de producirlo y lo traslada a otro para producirlo y mientras tanto no se consigue", explicó Capó. Pero sucede una paradoja: muchas veces esas drogas más económicas empiezan a ser producidas en el país, a precios diez veces más caros que los laboratorios extranjeros. Sin embargo, el Gobierno no puede comprar lo más barato sino lo que está dentro del mercado interno. Esto demandaría una ley que habilite a exigir cierto tipo de producción de bajo costo o al menos su importación libre si en Argentina está más caro.