Consejos de un especialista en cirugía estética a la hora de realizarse una operación

Internet y las redes sociales abrieron un universo de acceso a la información médica que permite sortear las consultas en forma personal. Sin embargo aumenta el peligro de exponerse ante profesionales no confiables, poco serios o improvisados, desde sus conocimientos hasta el lugar en el que atienden y operan a sus pacientes.A partir de la muerte de Beatriz Gattari, quien se sometió a una operación para aumentar sus glúteos y una liposucción en una clínica no habilitada, el debate en torno a las precauciones que hay que tomar a la hora de someterse a una cirugía estética ha vuelto a estar en el tapete.Gattari se puso en contacto con una asistente de Carlos Arzuza a través de las redes sociales. Este tipo de consultas se repiten en incontables casos en distintas páginas de internet, donde los interesados lanzan sus consultas acerca de precios, tiempos de convalescencia y otros menesteres, sin tener mayor conocimiento del médico en cuestión más que lo que publica en su currículum.Ante la informalidad de las consultas que son recurrentes, el doctor especialista en cirugía plástica Sergio De La Torre, ofreció algunos consejos a tener en cuenta.En primer término remarca que el lugar tiene que ser exclusivamente una clínica habilitada u hospital. No corresponde realizar intervenciones en consultorios o departamentos modificados.Luego manifiesta que el sitio en el que se haga la operación debe tener todos los servicios médicos disponibles ante alguna complicación.Sí o sí tiene que estar presente un grupo de cardiólogos. Antes y durante la operación.Los anestesiólogos también deben estar presentes para evaluar al paciente.Remarca que se debe operar, por lo menos, con tres cirujanos por cualquier trastorno que pueda llegar a sufrir el médico a cargo.Finalmente resalta la importancia de que antes de la cirugía se busque a un profesional especialista que esté apto y sea reconocido por el estudio deontológico.De la Torre comenta que las consultas acerca del aumento de glúteos a través de prótesis se han incrementado en el último tiempo. Y alertó que la única forma de realizarlo es a través de implantes. De esta forma, descartó las inyecciones de sustancias de cualquier tipo.Se trata de una cirugía que tiene una duración de dos horas y un post operatorio no doloroso pero se debe realizar boca abajo.La vedette de las operaciones estéticas de los '80 ya ha perdido su lugar en cuanto al interés ya que existen otros tipos de intervenciones alternativas como el bótox que ganan adeptos.Sin embargo, cuando el rostro ya muestra señales de envejecimiento se debe realizar de forma total, es decir, cuello y cara.Tras la operación se debe tener un vendaje durante cuatro o cinco días y ya se puede transitar pero se recomienda mantener reposo de siete a diez días.Es la más compleja de las cirugías estéticas y el alta definitiva se recibe recién a los 60 días.Se trata de la reparación del abdomen y es una intervención que, a lo largo del tiempo, ha mantenido su nivel de consultas. Quienes mayormente preguntan por esta cirugía son mujeres que han sido madres o personas que han adelgazado.Se realiza de forma ambulatorio y, por los avances de anestesia, es muy rápida. Según De la Torre no es dolorosa pero se debe realizar un reposo importante.En los primeros siete días hay un seguimiento en consultorio externo y curaciones. Al mes ya se comienzan a aumentar las actividades.La reinserción laboral se realiza en torno a los 14 días.Es la cirugía más pedida y realizada de los últimos años.La calidad de las prótesis ahora permite no recambiarlas por lo que no se requiere posteriores intervenciones.Es ambulatoria y se debe guardar reposo a lo largo de siete días, luego de esto se saca el vendaje y se coloca un corpiño post quirúrgico. La segunda semana ya se puede volver al trabajo.Es un tema que apareja una gran cantidad de consultas. "En una operación los pacientes querrían solucionar todos sus problemas", comenta el especialista pero hay cuestiones a tener en cuenta.Se pueden realizar este tipo de intervenciones siempre de que se traten de cirugías bajo la misma postura. Por ejemplo: mama y abdomen; cara y mama.Pero no es recomendable en casos de aumento de glúteos y mamas. "Es muy inconveniente dar la vuelta al paciente, se puede hacer pero incrementa mucho los riesgos. Por lo tanto no lo recomendamos", señaló De la Torre.