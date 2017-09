Cáncer de tiroides crece en Sudamérica

tiroides1.jpg

Fuente: EFE



Ecuador, Brasil, Costa Rica y Colombia tienen las tasas más altas en Latinoamérica de cáncer de tiroides, que afecta en mayor grado a las mujeres, aunque reporta una baja mortalidad y un pronóstico favorable, dijeron hoy a Efe expertos por el día internacional de esa enfermedad este domingo."Cerca de 26.000 casos nuevos de cáncer de tiroides se diagnosticaron en América Central y Suramérica en el 2012 (los datos más recientes) y el 82 % de ellos fue en mujeres", explicó hoy a Efe la epidemióloga Mónica Sierra, consultora independiente de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.Sierra, una de las líderes del más reciente informe del tema, realizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), detalló que el cáncer de tiroides es el sexto más diagnosticado en mujeres, con un número de casos de 4 a 6 veces mayor que en los hombres."Las mujeres son más propensas a padecerlo y se estima que una de cada ocho desarrollará un trastorno de la tiroides durante su vida, pero no se ha determinado una razón para ello", afirmó hoy a Efe el cirujano Héctor Posso, quien ha sido coordinador en detección y diagnóstico de tumores del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia.Para Sierra, "aunque los factores reproductivos y las hormonas femeninas parecen ser una hipótesis lógica, no hay evidencia concluyente de que estos factores aumenten el riesgo en las mujeres".El análisis de IARC, que recopiló información de 48 registros en 18 países de América Central y del Sur, señala que "en la última década, la incidencia de cáncer de tiroides aumentó rápidamente en Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica".Las cifras más altas de casos nuevos en mujeres se observaron en Ecuador, con 16 por cada 100.000 habitantes, Brasil (14,4), Costa Rica (12,6) y Colombia (10,7), tasas comparables a las de países en desarrollo; y las de mortalidad se presentaron en Ecuador (0,9), México (0,9), Colombia (0,8), Perú (0,7) y Panamá (0,5)."En todo caso, la mortalidad por cáncer de tiroides es baja, al ser responsable por menos de 3.000 fallecimientos en la región en el 2012, es decir 0,5 % de todas las muertes por cáncer", indicó la consultora de los CDC.De acuerdo con la médica argentina Gabriela Brenta, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, el aumento de la incidencia y el descenso de los fallecimientos "hace pensar que hay un sobrediagnóstico de tumores de bajo riesgo".En esto coincide Sierra, quien mencionó que entre 1987 y el 2007 más de 470.000 mujeres y 90.000 hombres pueden haber sido sobrediagnosticados con cáncer de tiroides en 12 países de altos ingresos, cuando la mayoría tenía carcinomas papilares de bajo riesgo.El problema radica en que "una gran parte de los pacientes sobrediagnosticados son sometidos a tratamientos que pueden traer consecuencias considerables a largo plazo", expresó la epidemióloga.Los tratamientos actuales se han enfocado en la terapia dirigida, en la que se atacan blancos específicos de las células, ya que, según los expertos, este cáncer no responde bien a la quimioterapia."Esos nuevos tratamientos son utilizados por pacientes que, en la etapa inicial de su diagnóstico, fueron tratados con yodo radiactivo, fueron operados de la glándula tiroides, pero las células cancerosas se regeneraron", añadió Posso, también asesor médico en Oncología de la alemana Bayer.Esta enfermedad se caracteriza por la detección de células malignas en la glándula tiroides, responsable de funciones básicas relacionadas con el crecimiento y metabolismo.Para Posso, algunos factores de riesgo son los antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, estar en el rango de edad entre 25 y 65 años y haberse expuesto a radiaciones.Mientras la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides considera también que la deficiencia de yodo está relacionada con el desarrollo de nódulos y aumenta el riesgo de este cáncer.Sierra recordó que este 24 de septiembre también se celebra el Día Mundial de la Investigación del Cáncer por lo que instó a fortalecer la labor científica para evitar daños a los pacientes durante el tratamiento.