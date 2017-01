Alimentos que ayudan a desintoxicar tu cuerpo

Se acabaron las celebraciones por fin de año, pero es el cuerpo quien sufre las consecuencias. No solo se aumenta de peso, también incrementa el nivel de toxinas que son malos para salud . Esta situación te produce problemas intestinales y mucha fatiga, por ello es importante que desintoxiques tu organismo para iniciar el año con mucha energía.



En ese sentido, te decimos cuáles son los mejores alimentos que ayudan a depurar tu cuerpo,

gracias a sus beneficios y propiedades detox.



1.- Alcachofa



Este alimento es utilizado en diferentes fórmulas depurativas debido a su poder diurético contra la retención de líquidos, también tiene el mismo efecto si lo consumes crudo o cocido.



2.- Palta



Existen diversas investigaciones sobre sus beneficios y su alto contenido en vitamina E. Además de ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades coronarias y disminuye los niveles de azúcar en la sangre.



3.- Limón



Conocido por su alto nivel de vitamina C y antioxidantes, lo que proporciona un papel importante para la desintoxicación de nuestro organismo.



4.- Pepino



El pepino tiene poder hidratante, gracias a su alto contenido en agua que favorece a eliminar toxinas de forma natural de nuestro organismo. Asimismo, consumirlo fortalece la piel y las uñas.



5.-Beterraga



La beterraga o también conocida como remolacha estimula al funcionamiento del hígado, los riñones y la vesícula. Esta raíz vegetal es rica en fibra soluble, además de reducir los niveles altos de colesterol.



6.-Kión



El kión o jengibre es conocido por tener propiedades antiinflamatorias, también su consumo favorece la digestión y el funcionamiento del sistema circulatorio.



7.-Manzana



Por su alto nivel de quercetina, un potente antiinflamatorio que se encuentra en las frutas como en las verduras, así como los minerales, fibra y antioxidantes que posee, la manzana se convierte en un potente aliada de tu organismo.



8.- Perejil



Esta hierba aromática tiene un alto nivel de antioxidante, y ser rico en vitaminas A y C, flavonoides como la luteolina, betacarotenos y hierro. No olvides incluirlo en tu dieta para que tu organismo se reinicie.