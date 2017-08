Le recomendaron consumir "nuez de la India", difundida como la "semilla mágica" para adelgazar. Pero el plan de perder unos kilos viró en una diarrea que, después de 5 días, le provocó un paro cardíaco. A pesar de que fue reanimada, las lesiones fueron severas y, después de 45 días en la Unidad Coronaria del Hospital Central de Mendoza , la mujer falleció y fue noticia nacional.





Eso le ocurrió a Julia (33). Pero pudo pasarle a un Juan, a una Sofía; a una mujer de 30 años o a un hombre de 50. El cometido de tener una figura delgada, alentado por las publicidades, la moda y la misma cultura, es común a la mayoría de las personas y muchos prueban distintos métodos para lograrlo. Sin embargo, sin indicación médica pueden ser perjudiciales para la salud.





"La ruta ideal es primero hacerse un control médico que nos permita determinar cómo estamos tanto metabólicamente y con respecto a nuestra nutrición y, por otro lado, consultar a algún especialista que nos ayude a mejorar la calidad de la alimentación. Hoy está promovido el tema de las dietas por internet o del boca en boca, pero el plan tiene que estar adecuado a cada persona", comentó la licenciada en Nutrición Fernanda Becerra, destacando que lo ideal es organizar hábitos de vida saludable según las rutinas, incluyendo ejercicios y apostando a una relación afectuosa con la comida.





Ante la llegada de los días cálidos, crece el afán por "llegar bien" al verano, y los especialistas alertan de que, en esta época, la demanda de métodos para lograr soluciones rápidas "a todo o nada" es mayor y que, por eso, a veces se buscan vías alternativas peligrosas.





"Lo más controvertido hoy es el engaño. La moda es que te vendan productos como naturales. Pero natural no significa que sea seguro. La mayoría supone que estos no tienen efectos secundarios y esto no es real. En el mejor de los casos son inocuos y sólo provocan pérdidas de dinero, pero en el peor de los casos pueden ser mortales", agregó la profesional, poniendo como ejemplo el consumo de nuez de la India, pero mencionando que no es el único.





Lo peor: la desinformación

"Hay productos que ayudan a bajar de peso pero, por una u otra razón, se sacaron del mercado o se prohibieron. Por peligros asociados a lo cardiovascular o a enfermedades psiquiátricas o por daños al sistema nervioso central", detalló la nutricionista, poniendo como ejemplo el consumo de la naranja amarga.





recomendaciones.jpg



Entre lo más novedoso, Becerra mencionó también los bloqueadores de carbohidratos, que promueven que se coman alimentos con hidratos de carbono porque no se aumentaría de peso, ya que una pastilla los bloquea, pero también evita la absorción de los nutrientes que estos vehiculizan. "Lo peor es la desinformación que se produce y la falta de educación. En vez de promover una alimentación saludable o equilibrada, terminan promoviendo que se coma en exceso", dijo.





Además, mencionó casos en los que se acude a planes de alimentación exceptuando la ingesta de alimentos determinados, como los sin TACC, lo que sólo se indica para pacientes con diagnóstico de celiaquía. "No es una dieta generalizada. Se puede hacer reducción de alimentos con gluten también para personas con sensibilidad al gluten. Los que lo toleran lo deben consumir. Igual que con los lácteos, no hay nada mejor que una dieta variada", aclaró.





Desde el área de Toxicología de Gobierno alertaron también sobre el mal uso de otros productos, como el té de sen, que se recomienda para estados de constipación. "Si se toma como laxante en forma intencional para bajar de peso, lo voy a lograr, pero porque lo que se come se tira, como una bulimia, y ya es algo patológico", explicaron.