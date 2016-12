10 mandamientos para mantener la vista saludable

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que en el mundo hay alrededor de 180 millones de personas con discapacidad visual y ceguera, mientras que 153 millones tienen algún trastorno de refracción como la miopía, hipermetropía y astigmatismo.



Lo más preocupante es que un gran porcentaje de estos casos se deben al descuido de los ojos, los hábitos poco saludables y la falta de control de algunas enfermedades.



1. Visitar al oftalmólogo cada año



Visitar al oftalmólogo, por lo menos, una vez al año es determinante para detectar de manera oportuna cualquier tipo de trastorno ocular o ametropías.



Patologías como la degeneración macular y el glaucoma tienen mayores probabilidades de superarse cuando se les brinda un tratamiento precoz.



Además, es la mejor manera de diagnosticar y corregir los errores refractivos que, de no controlarse, pueden conllevar a sufrir fatiga ocular y migrañas.



2. Utilizar gafas con antirreflejo



Más que un lujo, las gafas con antirreflejo se han convertido en una necesidad para cuidar la salud de los ojos.



Estas evitan que las luces artificiales le causen sobresfuerzo a la vista y ayudan a que el enfoque sea mejor.



3. Cuidar las gafas como si fuesen los ojos



Sin importar si son permanentes o si tan solo se usan para protegerse de la computadora, las gafas deben estar bien cuidadas, libre de arañazos o daños en alguna de sus partes.



Su limpieza se debe realizar en húmedo, solo con productos de óptica, ya que otros químicos pueden dañar la lente.



4. Lubricar los ojos



Tras pasar largas horas frente al ordenador o cualquier otro dispositivo electrónico, los ojos pierden lubricación y desarrollan molestos síntomas como el enrojecimiento, el dolor y la irritación.



En caso de padecer de ojo seco lo mejor es portar siempre algún tipo de gotas o lágrimas artificiales que permitan humectarlos con frecuencia.



5. Proteger los ojos del sol



La radiación ultravioleta es la principal responsable de varios trastornos oculares que disminuyen su habilidad.



Resulta esencial protegerlos mediante el uso de unas gafas con filtro solar que inhiban la acción de estos rayos.



6. Mejorar la alimentación



Los nutrientes que se absorben a través de los alimentos desempeñan un rol fundamental en el cuidado de los ojos.



Los ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales protegen la retina y retrasan el envejecimiento de las estructuras oculares.



No debe faltar en la dieta:



Vitamina A.

Vitamina C.

Vitamina E.

Zinc.

Selenio.

Luteína.

Omega 3.



Estos se pueden encontrar en alimentos como:



Verduras.

Frutas.

Pescado azul.

Mariscos.

Frutos secos.



7. Remover el maquillaje



El exceso de maquillaje en los párpados y todas las áreas cerca al ojo puede tener un impacto negativo por los químicos que pueden entrar en su interior.



Es esencial retirar todos los días estos productos porque pueden causar deterioro en la visión y dificultades para su oxigenación.



8. Controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes



Los pacientes con presión arterial alta, colesterol y diabetes están en un alto riesgo de desarrollar varios tipos de enfermedades oculares.





9. Una buena iluminación



La iluminación es clave para evitar el estrés visual. Al trabajar con el ordenador o estar cerca de otro dispositivo que emita luz, hay que evitar los reflejos sobre la pantalla.Así mismo, en lo posible se debe buscar luz natural durante el día, reduciendo el uso de bombillas artificiales. Para leer la luz debe estar situada detrás de nosotros y enfocada en el libro.10. Lavar de inmediato ante la contaminación ocularLa contaminación ocular puede deberse a un agente extraño o una sustancia química que causa una reacción inmediata en el ojo.Antes de acudir con el especialista, la primera medida es enjuagar con abundante agua y evitar frotar.Poniendo en práctica todas estas recomendaciones se puede reducir al máximo el riesgo de sufrir algún tipo de deterioro. No dudes en incorporarlas en tu rutina y sé constante para que no dejen de actuar a tu favor.

: Infosalud