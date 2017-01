Yasky: "Es inaceptable que se tome al trabajador como una pieza descartable"

En el mismo sentido, Hugo Yasky salió al cruce en diálogo con radio Rivadavia de las declaraciones del secretario de Empleo, Miguel Angel Ponte, quien había afirmado que "la posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral, como lo es en el organismo humano comer y descomer".



"Traducido al idioma de todos los días es como comer y cagar. Uno toma un trabajador, lo usa, lo digiere y cuando ya no lo necesita, lo expulsa. Esa es la traducción de lo que dice -el funcionario-; y hay que prepararse para una Argentina donde el trabajador va a ser simplemente una pieza descartable. Es inaceptable desde todo punto de vista", disparó Yasky.



En los últimos días, las autoridades del ministerio de Trabajo confirmaron el impulso a un sistema de pasantías cuyo "verdadero sentido es la práctica formativa y adquisición de conocimientos por parte de los jóvenes", según sostuvo ayer el titular de la cartera laboral Jorge Triaca.Triaca explicó además que deben darse "con mucho control y con participación de los gremios" y llamó a los sindicatos a "sacarse los prejuicios" en el tema.



En este contexto, Yasky confió que está en marcha "un encuentro con las dos CTA y sectores internos de la CGT porque la respuesta y la reacción" frente a una eventual reforma laboral "debe ser una movilización y un plan de lucha".



"Si una parte de la CGT está de acuerdo en ser cómplice de la destrucción de las condiciones laborales, nosotros lo tenemos que salir a defender con los sindicatos que no van a bancar semejante desastre", señaló.



"Nos están llevando a un punto donde los trabajadores no tenemos opción", consideró Yasky y diferenció dos opciones: "O salimos a pelear, o van a destruir no sólo el empleo, sino las conquistas logradas hace más de siete décadas", interpretó.



El sindicalista aseguró además que "es una falacia" que los costos laborales de la Argentina sean los más altos de la región.