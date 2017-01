Darín recibió una crítica constructiva y Tartu explicó por qué

Ricardo Darín se cruzó al aire con Augusto Tartúfoli en la emisión de "Intrusos" del miércoles.





Tartu aclaró como venía la mano tras realizarle una crítica al actor en la cara.





"Justamente Darín es un tipo inteligente y se le pueden decir las cosas, en cambio hay gente que se ofende si no escucha lo que quiere. Uno le puede hacer una crítica, no solamente Clarita o Ricardito. Darín me parece que es un tipo inteligente, no quita que como todo actor tengan un ego que toleren la crítica a su trabajo", expresó el periodista.





"Darín es aplaudido por la gente desde que dejó de ser galancito. Desde que se hizo actor de cine ahí cambió el estilo, se puso serio y fue aplaudido. Sigue haciendo el mismo papel en todas las películas con pequeñas diferencias sutiles que marcan un estilo. La gente eligió a Darín,eso es indudable. Dicen: vamos a ver la nueva película de Darín, lo que están yendo a ver al cine es a Darín, no a otra cosa, él no los va a defraudar ni a sorprender".





"Para mi gusto el público argentino es el más fácil del mundo. No quieren ver a Darín haciendo otra cosa. Por ejemplo,a Julián Weich, por decir un nombre, no lo verían como actor si hace una película, la gente le pediría haceme Trato hecho de nuevo", fundamentó.





Y aclaró cuál es la crítica que tiene sobre el trabajo del actor: "A Darín lo pusieron como el actor consagrado de cine que siempre tiene que hacer el mismo papel. No toma riesgo artístico, esa es la crítica más profunda que le hago. Es un tipo inteligente. Por eso es tan fácil para la gente verlo, no hay riesgo artístico. En el fondo lo que hace Darín es una película que la pasas bien. Le rescato que la gente lo eligió y que es un tipo que le podes decir las cosas, sabe como tomarlo".