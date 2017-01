Creen que sería injusto que en la elección de la Reina Nacional de la Vendimia vote la gente nada más

Había que hacer cambios en la Fiesta Nacional de la Vendimia . Era un reclamo recurrente. Y este año, la gestión de Diego Gareca al frente de la Secretaría de Cultura y con Alejandro Pellegrina comandando la Vendimia tomó el timón y van a dar vuelta el rumbo. O al menos eso pretenden. Ahora proponen que la Reina Nacional sea elegida por el público en el Acto Central.





Aunque por el momento la decisión no está tomada, las opiniones de distintos referentes de la Vendimia disienten respecto a la idea del Gobierno de que voten 300 personas del público que hayan comprado su entrada.





Mariana Juri, secretaria de Cultura y Turismo de la Ciudad de Mendoza , dijo que ellos fueron consultados y que les transmitieron a los funcionarios de la provincia la idea que ellos ya aplican en las fiestas de Ciudad.





"Les transmitimos algo que hacemos desde hace tiempo y que es un sistema que da resultados: una parte de los votos se da entre los invitados, que incluyen además de autoridades a los familiares, y otra parte de los votos va al público a través un sorteo en el que se escogen los últimos números del documento e instalamos dos puestos, se presentan con el número de DNI, un escribano te inscribe y te habilita a emitir el voto", explicó Juri.





Sin embargo, representantes de otras comunas y soberanas de mandato cumplido plantearon algunos reparos en la idea de que la totalidad de los votos sean para el público.





Claudio Fragapane, director de Cultura de Godoy Cruz, dijo que no le parece bien la idea de que la totalidad de la votación sea hecha por el público que concurre al Acto Central.





"Las reinas que vienen de La Paz, Lavalle no vienen a votar, y a las mismas familias les cuesta mucho venir. Muchas veces las autoridades son imparciales y no conocen a las reinas, nosotros por ejemplo tenemos jueces de Juzgado de Tránsito que no conocen a las reinas en forma personal pero sí las eligen considerando que la reina sea la embajadora cultural del departamento. Con un sistema así se benefician las ciudades más cercanas", opinó.





"Está bueno que el público pueda votar, un porcentaje me parece genial pero no todo", agregó.





La Reina de mandato cumplido Sofía Haudet comentó que a las integrantes de la Corenave (la asociación que nuclea a las reinas nacionales) ya les habían planteado esta idea. "Considero que sí le puede llegar a dar transparencia, pero me parece también que habría que buscar otro método de elección, tendríamos que ver que no sea 100% del público, algunos departamentos no llegan tan bien como los de las metrópolis al Acto Central", apuntó la soberana, quien dijo que en este cambio debería considerarse también cuál es el rol que se le quiere dar a la Reina Nacional.





"El planteo de fondo tiene que ser definir cómo queremos que se elija, en base a qué, dentro de un rol que tenemos que definir", agregó.