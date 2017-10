Qué música escuchan los psicópatas

No se trata de estilos o de géneros. Los psicópatas parecen inclinarse por cierto tipo de canciones, según expone un estudio publicado en el diario The Guardian en el que se realizó una comparativa de las preferencias musicales de un grupo de voluntarios con una prueba o test de personalidad. Ambos factores parecen estar más estrechamente vinculados de lo que creíamos.



Hay que tener en cuenta que el estudio, llevado a cabo con un grupo de 200 personas y una lista musical de 260 canciones, aún no ha sido publicado de forma oficial y sus investigadores han expuesto que se trata de resultados preliminares.



Estas son sus conclusiones:

Aunque la ficción se ha encargado de provocarnos una asociación entre la música clásica y los psicópatas (nadie olvida al doctor Hannibal Lecter de 'El silencio de los corderos' y su gusto por las obras de Bach, por ejemplo, o a Alex DeLarge de 'La naranja mecánica' y su obsesión por Beethoven), lo cierto es que la investigación llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Nueva York (EE. UU.) aclara que los psicópatas no tienen preferencia por la música clásica. Lo que más atrae a los psicópatas, no es un género exclusivo sino canciones específicas de distintos géneros.



Así, en el estudio, "No Diggity" de Blackstreet (R&B) y "Lose Yourself" de Eminem (Rap) encabezan la lista de las canciones favoritas de los psicópatas. Por otro lado, los participantes con tendencias menos psicopáticas -según sus puntuaciones-, tenían más inclinación por: The Knack's "My Sharona" y Sia's "Titanium".



"No hay una asociación fuerte con un género en particular", comenta Pascal Wallisch, líder del trabajo.



Los 200 participantes del estudio eran en su mayoría jóvenes y con alto nivel educativo, pero representaban muchos grupos étnicos y económicos. El equipo comparó sus resultados con los de los voluntarios en la escala de psicopatía Levenson Self-Report, una prueba ampliamente aceptada de la psicopatía. Los resultados finales mostraron una tendencia común, lo que sugiere que la personalidad de un individuo podría influir en su preferencia musical.



Sea como fuere, Wallisch destaca que el estudio es preliminar e inédito y con una muestra pequeña, posiblemente incapaz de representar correctamente al público promedio. Este es solo el primer estudio y los expertos planean usar este método en muchos más voluntarios.



El objetivo final de la investigación es desarrollar una manera de identificar de manera precisa y fácil a los psicópatas. Según Wallisch, tal método podría ayudar a detectar a individuos potencialmente peligrosos en las entrevistas de trabajo, de cara a evitar que acaben inmersos en un trabajo donde puedan causar daño, como siendo miembros de la policía.



A los autores les preocupa el aspecto ético de este examen. Por el momento, habrá que tomar los resultados con escepticismo.



Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, nos hemos topado con una serie de estudios -cada vez más- que intentan revelar nuevos datos acerca de la personalidad de un psicópata, por ejemplo, exponiendo que comparten una serie de rasgos que no se asocian inmediatamente con esta personalidad, como el hecho de que los individuos de la "tríada oscura" (narcisismo, psicopatía y maquiavelismo) tienen más probabilidades de estudiar negocios/empresariales y economía en la universidad.



