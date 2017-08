Yacopini, mejor concesionaria de General Motors del país

Franco Ballabriga

ballabriga.franco@diariouno.net.ar



Por sexta vez en la última década, Yacopini Motors fue condecorado con el premio Club del Presidente, el cual otorga General Motors a los mejores concesionarios Chevrolet de la Argentina.

La primera de estas distinciones llegó en 2008, mientras las restantes fueron en 2009, 2011, 2012 y 2016. Esto ratifica el buen funcionamiento de la empresa mendocina, que lidera Adrián Yacopini con el resto de su familia y su equipo de trabajo.



El gerente general, Sergio Montanaro, ofreció detalles del funcionamiento del concesionario y destacó el esfuerzo y la importancia de todas las áreas de la compañía.



–¿Qué representa para la empresa recibir esta distinción por sexta vez?

–Lo primero y más importante es el tipo de premio, porque es una calificación que hace General Motors, de todos los concesionarios del país, viendo todos los aspectos en términos integrales, es decir, todas las áreas de negocios tanto cualitativas como cuantitativas. En función de eso, y mientras cumplan con los estándares mínimos, los dos mejores concesionarios del país son los premiados con esta distinción. Por eso indudablemente es un motivo de orgullo muy grande para todos los que formamos parte de esta empresa.



–¿Qué evaluó GM puntualmente para premiar en este caso a Yacopini Motors?

–Es una calificación que se otorga tras una evaluación de todo el año y que, como ya dije, abarca todas las áreas de este negocio. Por eso se transforma en un compromiso muy grande, porque la realidad es que si calificás mal en dicha evaluación es motivo de la no renovación de la concesión por parte de la terminal. La calificación va de la A a la D y obviamente que para recibir el premio Club del Presidente hay que ser A, y dentro de categoría son los mejores dos los premiados.

Y esto no tiene que ver con vender poco o mucho, sino que meritúa desde la solvencia financiera, algo que es muy importante para la terminal, para darle respaldo y confianza a nuestros clientes, para no sentirse defraudados ante cualquier eventualidad, pasando por el nivel de ventas, de satisfacción de quienes adquieren los vehículos, la cantidad de servicios que ofrecemos con respecto al total del parque y la aceptación de los clientes con estas prestaciones y la facturación de planes de ahorro.



–¿Cuál es el secreto para ganar este premio seis veces en los últimos diez años?

–Algunos dicen que es suerte, la cual obviamente es necesaria en cualquier aspecto de la vida. Pero la realidad es que hay un grupo de más de 300 personas, porque se trabaja en conjunto con Volkswagen, que es el que permite llevar a cabo esto, por supuesto junto con el equipo de gerentes y el liderazgo de Adrián Yacopini. Esto es imposible que lo logre una sola persona, acá hay un trabajo mancomunado que todos los días está en contacto con nuestros clientes, con la terminal o con los proveedores. Básicamente ahí está la clave del éxito, que también tiene que ver con las decisiones que todos los días tomamos, como pueden ser las inversiones que realizamos o la capacitación de todos los recursos humanos. No es fácil, existe una complejidad de gente y procesos para poder lograrlo. A veces no es sólo tener al mejor gerente de todos, sino que el joven que lava el auto antes de entregarlo lo haga de la mejor manera, lo que grafica que es un trabajo en equipo.



–¿Cómo se encuentra actualmente el mercado automotriz?

–Nosotros, entre las dos marcas, estamos patentando aproximadamente 720 vehículos cero kilómetro por mes, y si sumamos usados estamos cercanos a las mil unidades. La realidad es que este año los números vienen muy bien, lo que sí es notoria la enorme competencia, porque todas las marcas han salido a tratar de ganar mercado. Hoy todos tenemos muchos autos para vender y eso es muy bueno para el consumidor, ya que los precios tienden a acotarse lo máximo posible. La realidad es que todos los concesionarios estamos realmente compitiendo para vender un auto más y a diferencia de otros sectores de la economía hoy todos estamos en los márgenes mínimos para tratar de empujar la venta.