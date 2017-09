Imperdibles promos de septiembre en Las Leñas

Luego de un agosto con muchas nevadas, Julián Bachelet, Gerente de Marketing de Las Leñas, comentó: "Recibimos mucha nieve en Agosto. Más de 1 metro en la base. Eso nos permitirá tener todas las pistas abiertas durante septiembre. Son semanas ideales para visitar Las Leñas. Hay mucho sol, promociones para residentes y buena nieve para disfrutar".

Las promociones y actividades que los residentes de la zona de cuyo podrán disfrutar a partir del 11/09 son:

40% DE DESCUENTO EN MEDIOS DE ELEVACIÓN de Lunes a Jueves*

• Pase 4 días $2.980.- (40% Off $1.192) – Precio final $1.788.- comenzando días Lunes

• Pase 3 días $2.270.- (30% Off $681) – Precio final $1.589.- comenzando días Lunes o Martes

• Pase 2 días $1.700.- (20% Off $340) – Precio final $1.360.- comenzando días Lunes, Martes o Miércoles

*Esta promoción será válida solo para residentes de la Región de Cuyo ( Mendoza , San Juan y San Luis), contra presentación obligatoria de DNI con dirección que acredite dicha residencia. No válida para categoría Menor. No combinable con otras promociones vigentes en pases. No valido para pases Principiante y Universitario.