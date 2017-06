Exitosa colocación de Banco Macro en los mercados del mundo

Banco Macro cerró este martes una exitosa colocación de 74 millones de Acciones Ordinarias Clase B que alcanzaron una cotización de u$s 670 millones de dólares. La expectativa que logró esta colocación multiplicó 3 veces el capital ofrecido por el Banco.



La delegación de Banco Macro estuvo encabezada por su CEO Gustavo Manriquez, quien junto a Jorge Scarinci y Manuel Rawson Paz recorrieron las ciudades de New York, Boston, Chicago, Los Ángeles, San Pablo, Londres y Buenos Aires. Ante más de 100 inversores, los ejecutivos expusieron los motivos de los buenos resultados que muestra Banco Macro y que se fundamentan en una clara estrategia de negocio desarrollada por un gerenciamiento cercano y de respuesta rápida.



El acto de cierre de la colocación celebrada hoy en Nueva York contó con la participación del Presidente del Directorio de Banco Macro, Jorge Horacio Brito, quien destaco que "lo más importante es que Banco Macro siempre apostó al mercado de capitales. Siendo un pequeño banco, en el año 1994, abrió su capital en la bolsa de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2006 hizo lo mismo en Nueva York. A ambas colocaciones exitosas le siguieron diferentes emisiones internacionales y locales todas coronadas con éxito".



Por último Brito aseguró que "Banco Macro está en un proceso de expansión, y en este proceso de búsqueda de inversores el mercado lo acompaña. Este hecho es central, porque demuestra que el Banco Macro no ha decepcionado nunca a los inversores".