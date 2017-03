Educación a distancia: un fenómeno que no para en Mendoza

Cada vez hacen falta más profesionales en todas las áreas de la actividad productiva, eso no es una novedad. Es por eso que constantemente son programadas y aprobadas carreras novedosas, sean de pregrado (tecnicaturas, profesorados, y otros), de grado (abogacía, contador, medicina, licenciaturas, etc.), o de posgrado (doctorados, maestrías, especializaciones), que antes no existían, pero cuyo nacimiento es el progreso tecnológico y técnico de la humanidad demandaron.

A las "tradicionales" carreras (como abogacía, martillero público, medicina), se han sumado otras profesiones como higiene y seguridad en el trabajo, recursos humanos, administración de empresas y otras tantas que conforman una lista muy extensa.

Esta transformación se extiende también a las modalidades de estudio. El método tradicional de enseñanza asociado a un ámbito físico (aula) tiene un hoy en día "competidor" fuerte con otra modalidad que no requiere de un aula, sino de tecnologías de información y comunicación ("informática" más internet). Por eso se dice que la "educación a distancia es la educación del futuro", afirmación, que el tiempo se encargará de confirmar o no, pero lo cierto es que las estadísticas muestran un crecimiento paulatino e incesante de la modalidad educación a distancia.

Este crecimiento, por supuesto, se debe a varios factores. Algunos de ellos son: la masividad del servicio de internet sumado a la excelente herramienta que representa ésta para el proceso educativo, y algunas ventajas que ofrece la modalidad a distancia sobre la presencial.

Si a esto agregamos que, si cuentan con la debida aprobación ministerial, los títulos obtenidos con la modalidad a distancia tienen la misma validez que los presenciales, se comprenden las causas de la expansión de esta modalidad.

En Mendoza, Universidad FASTA (cuya sede se encuentra en Mar del Plata) es un claro ejemplo. Quienes dirigen el Centro Tutorial de esa Universidad (en calle Perú Nº 328) relatan que desde que se abrió este Centro en marzo de 2014, y a pesar de haberse realizado muy escasas acciones publicitarias para darse a conocer, las matrícula de alumnos creció nada menos que un 106% desde esa fecha hasta septiembre de 2016, a la vez que la oferta de carreras se incrementó en un 54% en este período. Para el ciclo lectivo se agregaron carreras como Licenciatura en Educación (para profesores y docentes) y Tecnicatura en Administración de PyMes que, sumadas a las Licenciaturas en Higiene y Seguridad en el Trabajo, y en Recursos Humanos, han producido un creciente caudal de alumnos.

Tuvimos oportunidad de dialogar con quienes dirigen dicho Centro Tutorial, quienes explicaron que Universidad FASTA, en modalidad a distancia, permite además la posibilidad de realizar dos inscripciones anuales, una a principios de cada año, y otra a mediados. Es decir, se comienzan dos ciclos lectivos por año (dos cohortes), una flexibilidad que resulta casi imposible de pensar en la modalidad presencial, y que permite que muchos interesados que por cualquier motivo no pudieron comenzar sus estudios universitarios al arrancar el año, puedan comenzarlos en julio/agosto y no pierdan el año completo.

"Muchas veces se tiene el prejuicio de que la educación a distancia es de inferior calidad respecto de la presencial, pero no siempre es así. Ese prejuicio viene de antaño porque en el pasado no existía Internet como la conocemos hoy, y no había posibilidad de certificar los conocimientos adquiridos, porque se realizaba todo el proceso mediante envíos por correo postal", manifiesta el Coordinador de dicho Centro Tutorial, Dr. Marcelo Brescia.

"En el caso de Universidad FASTA, aspiramos y realizamos la labor procurando que la calidad educativa de la modalidad a distancia sea de superior calidad que la modalidad presencial de muchas instituciones educativas. Los exámenes se toman escritos y de manera presencial en nuestro Centro ubicado en Ciudad de Mendoza, y solamente la actividad académica de aprendizaje se realiza a través de Internet, mediante una moderna plataforma especialmente diseñada para ese fin, práctica y sencilla de manejar que permite una comunicación fluida con los profesores y con las áreas administrativas de la Universidad", agregó.

"Todo el funcionamiento y todo el proceso educativo está regulado por las leyes y por los organismos estatales nacionales encargados del control. Ello otorga confiabilidad al proceso educativo y a la evaluación", afirmó Brescia.

Respecto a los motivos del crecimiento de esta metodología, señaló que "la modalidad a distancia ofrece un mejor acceso a la educación a los habitantes de regiones desprovistas de instituciones educativas, como así también a una mayor diversidad de perfiles de aspirantes según su condición de vida (socio-económico, familiar, laboral). También hay que tener en cuenta que permite adaptarse al ritmo propio de aprendizaje de cada alumno, tiene flexibilidad en los tiempos y formatos acordes a las necesidades".

