Cómo capitalizar a los referentes de las redes

Cada vez que se abre sesión en una red social, aparecen en el inicio fotografías de ciertas personas con alguna prenda o producto en la que etiquetan a la marca que se lo proveyó. En ciertas ocasiones, pasan de manera desapercibida al ojo del usuario, pero en otras, se los asocia fácilmente con el famoso "chivo". Se trata de un fenómeno que toma mayor presencia entre las marcas, sobre todo, entre las pequeñas y medianas empresas.

Así y todo, los especialistas advierten que las redes sociales no son para cualquiera.

"Si querés arrancar un negocio y crear perfiles en el mundo digital, tenés que estudiar la audiencia y estimar qué gente te seguirá. Y para eso, hay que despertar la curiosidad y abrir la puerta al diálogo con cada imagen, invitando a interactuar. No es imposible, pero no es fácil", asegura Mariana (que prefiere no revelar su apellido), la persona detrás de la cuenta de Instagram @nanainseul, que tiene 139.000 seguidores. Además de ser bloggera, es la creadora de @nanainseulviajes, en donde trata temáticas vinculadas al turismo.