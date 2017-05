Brad Pitt confesó todos sus defectos

"Todas mis debilidades nacen de mi arrogancia. Soy conocido por pisar charcos repletos de mierda -al menos a mí me parece épico-. Suelo decir lo menos indicado, en el momento y lugar menos indicados", explicó Brad Pitt a GQ y añade que está intentado mejorar: "Va en serio. Estoy intentando mejorar de verdad".

Después de conocer sus problemas con la bebida y la marihuana -"no puedo acordarme de un solo día desde que acabé la universidad en el que no haya bebido, no me haya fumado un porro o algo así"- Pitt afirma haber comenzado una nueva etapa: "Para mí este periodo ha sido para descubrir mis debilidades y fallos y hacerme responsable de ellos". Y es que los demonios que han perseguido a Brad Pitt le han hecho la existencia más compleja: "Recuerdo algunos momentos en mi vida en los que me cansé de mí mismo. Y este es uno de ellos".

Su proceso judicial para divorciarse de Angelina le ha llevado a acudir a dos terapeutas para obtener ayuda; además, toda la vorágine informativa le ha venido grande pues nunca pensó que esto pudiera pasarle a él: "Recuerdo un pensamiento que me vino a la cabeza hace año o año y medio. Alguien estaba atravesando por un escándalo y pensé: 'Gracias a Dios a mí no me va a tocar vivir uno de esos nunca más'. Vivo mi vida, tengo mi familia, hago mi trabajo, no hago nada ilegal y no me cruzo en el camino de nadie. ¿Cómo es esa cita de David Foster Wallace? 'La verdad te hará libre, pero no hasta que haya acabado contigo'".

En lo que respecta a sus hijos, Brad reconoce que es un tema muy complejo: "Los niños son muy delicados y lo absorben todo. Necesitan que alguien les coja de la mano y les explique las cosas. Necesitan que les escuchen. Cuando me dejo llevar por el trabajo, no escucho. Quiero mejorar esto". Y por último, en lo que respecta a sus emociones y sentimientos con sus hijos afirma que es «lento» a la hora de "hacer inventario de sus emociones» ya que «darme cuenta de ello durante nuestro divorcio ha sido como un sopapo: tengo que ser algo más para ellos y se lo debo demostrar. Hasta ahora no he sido muy bueno en esto".