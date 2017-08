Este viernes, Alejandra Pradón pasó por el diván de Verónica Lozano y sorprendió con varias declaraciones íntimas sobre la convivencia con sus parejas, entre quienes figuran Guillermo Coppola. Además, describió varias de sus mañas.

"No me gusta que ronquen, que usen el baño. Pero con Guille teníamos esa cosa, en mi casa él tenía su baño y yo el mío, no mezclábamos. Que no te dejen dormir con el ronquido es lo peor, o que te respiren acá, duermo mal toda la noche y al otro día no existo", concluyó.

Luego, habló de su caída desde el balcón y le agradeció a sus glúteos: "Haber tenido siete centímetros de músculo en la cola me ayudó, hizo que rebotara", recordó con humor.