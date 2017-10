"Siempre llevaré la música de Cacace-Aliaga adonde vaya"

"Apasionada, exigente, soñadora, luchadora y muy sensible", así se describe Fabiana Cacace (pianista, cantora, productora), quien con el recuerdo vivo de su papá, Mariano, en la mirada, se muestra orgullosa de continuar su legado artístico. Porque, dice, jamás renegó de su apellido, ni lo haría. "Por el contrario: es mi orgullo ser la continuación de Cacace-Aliaga; con mi estilo siempre llevaré su música por donde vaya".



A ella el folclore cuyano la acompaña desde siempre. "Vengo de una familia en la que la música era fundamental. Desde pequeña los veía y escuchaba cantar a mi padre y mi tío; era mi sueño poder subir a un escenario con ellos. Cuando lo hice por primera vez, a los 18, se concretó todo lo que había esperado. De golpe, allí estaba: conociendo a grandes como Landriscina, Juan Carlos Mareco y otros tantos cantantes admirables. Además de tocar el piano era la productora, manager y representante del dúo. Quería devolverle a mi padre todo lo que él hacía por mí", dijo, ampliando la sonrisa, sobre sus 23 años como integrante de Cacace-Aliaga, considerado uno de los grandes exponentes del folclore cuyano.



Por iniciativa de Fabiana, el derrotero de su padre tuvo un nuevo reconocimiento el año pasado, con la instauración del Día del Cantor de Cuyo, el día de su nacimiento gracias a la aprobación de la Ley 8.900. Ahora, adelantó, a tres años de su fallecimiento, proyecta escribir un libro en su memoria: "Siento que hay muchas historias, cosas para contar y sobre todo opiniones de artistas que trabajaron con él".



El recuerdo de Mariano Cacace, padre, artista, embajador de la Música de Cuyo no sólo acompaña a la folclorista sino que también impulsa en la búsqueda de nuevos rumbos creativos.



–¿En qué momento de tu carrera te encontrás?

–Estoy transitando una nueva etapa: estoy componiendo los temas que incluirá mi disco, con letristas maravillosos. Es el nuevo camino que emprendí y que la vida me marcó, pero siento que el espíritu de mi viejo me sigue acompañando; incluso hasta se manifiesta y eso me emociona profundamente. Me enorgullece que al terminar de cantar alguien se acerque y me diga: ¡Sos igual a tu viejo! Además de él, hubo muchos otros amigos y artistas que me impulsaron a emprender este camino: Sacarina Pereyra, del Trío Buena Onda; Lilian Cladera (hija de Chacho Santa Cruz), Pablo Budini, Lucía Landete, Fany Saúd, Lucho Aberastain, Eduardo Ordóñez, Cuti Carabajal, Daniel Giménez (ex tecladista de Cuti y Roberto Carabajal), entre tantos otros.



–¿A qué cantoras solistas tenés como referencia?

–Siento admiración por las mujeres cantoras del folklore cuyano como Juanita Vera, Mabel Quiroga, Yolanda Navarro, entre otras... Pero también disfruto mucho ir a ver espectáculos de amigos y colegas e incluso que interpretan otros géneros.



–Hablando de espectáculos, ¿cuándo podremos verte a vos?

–El próximo viernes 20 de octubre, a las 22, estaré en Donde Duerme La Luna, junto al Varón Álvarez, repasando todo mi repertorio. En noviembre tengo presentaciones en tres departamentos: Maipú (el 3, A las Brasas), San Carlos (la Fiesta de la Tradición) y Las Heras (el 25, en compañía del dúo Romero-Budini, en el auditorio Islas Malvinas).