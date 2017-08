"El teatro mendocino está en un momento de efervescencia"

El actor y director teatral Guille García es integrante de Humor de miércoles y uno de los fundadores de la compañía El Taller, que comanda Ernesto Suárez. Y ahora también es una de las nuevas incorporaciones al jurado de los Premios UNO Escenario 2017, en la categoría Teatro. Su último trabajo como director es La casa 13: experiencia paranormal, obra de terror actualmente en cartel.

Desde los 18 años, Guille García se dedica 100 por ciento al teatro. Como mucho de los actores formados por el Flaco Suárez, García transita su oficio desde la multiplicidad de roles: actúa, dirige, produce y dicta talleres.



"El teatro es mi vida, mi enfermedad y mi remedio –dijo–. Logra que me vuelva loco haciendo cosas y luego me sana y me gratifica. Y esto me ocurre tanto en cada función, como al terminar de dar una clase".



Como integrante de El Taller, el Guille –como le gusta que le digan– ha protagonizado un sinfín de obras destinadas a público infantil y adulto; ha realizado giras y participado en festivales nacionales e internacionales.



Desde hace 14 años, con Humor de miércoles explora las distintas aristas de la improvisación, un género que se expandió, a paso firme, en los últimos cinco años. Y actualmente dirige La casa 13: experiencia paranormal, una de las primeras obras de terror de la escena local (los sábados, a las 22 y 22.45, en El Taller).



–¿Cómo comienza tu historia con el teatro?

–Cuando terminé el secundario comencé en simultáneo las carreras de Teatro y Comunicación Social pero muy pronto me di cuenta de que lo mío era el teatro. En el 2000, cuando el Flaco Suárez abrió las puertas de El Taller, me llamó para ser parte del grupo. En noviembre de ese año debuté en las tablas con la creación colectiva El conventillo del difunto. Era la primera vez que participaba en una obra que estaba en cartelera. A partir ahí no paré más.



–¿Cómo ves el teatro?

–El teatro en Mendoza está en un momento de efervescencia y creo que esta explosión se debe a varios motivos. Por ejemplo, el acierto de Esteban Agnello y su Liga Mendocina de Improvisación, un proyecto que acercó a mucha gente que estaba en otra cosa y que acrecentó la cantidad de actores y actrices. También las nuevas propuestas gestadas por compañeros que se especializaron afuera, tal es el caso de Juan Comotti, que estudió en Colombia, y Manuel García Migani, que acercó el hiperrealismo porteño, que ahora es tendencia en Mendoza. Esto no s{olo enriqueció la escena sino que además demostró que no era necesario irse de Mendoza para hacer cosas buenas. Por otro lado, creo que en los talleres también se forma un público latente.



–¿Qué estaría faltando?

–Lo que se necesita hoy, y desde hace mucho tiempo, son más salas y espacios teatrales con aforos de entre 50 a 100 espectadores. Si bien están surgiendo bares y galpones, la idea es que haya más lugares para el teatro en los barrios.



–¿Qué recomendás ver?

–Cuerdas, un trabajo de teatro aéreo impactante que hace un grupo de artistas y acróbatas mendocinos en El Galpón. Siempre es recomendable ver al Flaco Suárez, un clásico imperdible y también me gustan directores como Ariel Blasco (Pequeños círculos, La felicidad, Reflejos) y Manuel García Migani, que están más cerca del hiperrealismo (Tus excesos y mi corazón atrapado en la noche, el Ciclo Canapé de microficciones o Tu veneno en mí). Claro que hay mucho más para ver.



–Desde hace 14 años integrás "Humor de miércoles". Desde tu experiencia, ¿cuál es el secreto de la permanencia?

–Humor de miércoles comenzó en el teatro bar Los Angelitos como una muestra de entrenamiento de improvisación y se convirtió en un clásico. Es un espectáculo que ya tiene su público pero que a la vez siempre atrae gente nueva. Esto dio el puntapié para la creación de diversos grupos y espectáculos de improvisación y esta expansión permitió que las personas se acercaran al teatro de otra manera.



–Hablando de acercar al público de otras maneras, "La casa 13: experiencia paranormal", la obra que dirigís y está en cartel tiene algo de eso...

–Gestamos esta obra el año pasado en un taller de actuación con la idea de salir de los géneros que veníamos haciendo y animarnos a abordar el terror desde códigos teatrales. El resultado es una propuesta diferente, basada en vivencias misteriosas que suceden en el teatro El Taller. A diferencia de los montajes tradicionales, en esta propuesta el público se adentra en la escena y se vuelve protagonista de una historia de tenebroso recorrido. Con el correr de las funciones descubrimos que al mendocino le encanta este género. Claro que hay quienes no se animan a ingresar al escuchar los sonidos. Es una obra no apta para menores y personas impresionables.