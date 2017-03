Zalazar irá a juicio por la masacre en barrio Trapiche

Daniel Zalazar, único imputado por el triple femicidio del barrio Trapiche, de Godoy Cruz, ocurrido el 23 de octubre de 2016, fue notificado por el fiscal de Homicidios Daniel Pirrello de que la causa penal está lista para ser elevada a juicio oral y público.



El caso, que tuvo trascendencia nacional e internacional porque el acusado también hirió a un niño y a una beba de la cual le habrían reclamado la paternidad, shockeó a toda la sociedad mendocina.

Con la acusación que pesa sobre él por la gravedad de los hechos, arriesga seguramente la pena de prisión perpetua.



Ahora la defensa tiene cinco días hábiles para oponerse ante el juzgado de Garantías.



Graves imputaciones

​Zalazar no tiene muchas chances para un cambio de calificación y todo indica que el juicio oral se hará antes de fin de año.​



​​Deberá responder por el asesinato de Claudia Arias (30), con quien habría mantenido una relación amorosa; el homicidio criminis causa de la tía de la joven, Susana Ortiz (45), y por el mismo delito, pero con el agravante de la alevosía de Silda Vicenta Díaz, de 90 años, abuela de Claudia, quien estaba durmiendo.



En el caso de Ortiz y de Díaz se le endilgó el criminis causa por entender el fiscal Pirrello que con ello Zalazar quiso ocultar el asesinato de Claudia. El delito de criminis causa es precisamente cuando se comete un delito para ocultar otro.



Otras acusaciones

Pero no sólo estas son las imputaciones. Se le agregan los dos intentos de homicidio criminis causa contra los dos pequeños atacados a cuchillazos y que sólo por milagro salvaron sus vidas. También en el caso de la bebé se le agrega el agravante de la alevosía.



Las pruebas

Pirrello terminó la investigación​ ayer tras recibir un informe de 90 fojas entregado por personal de la Policía Científica, que recabó en la escena del crimen ese fatídico domingo.



​Los estudios de ADN practicados sobre las manchas hemáticas halladas, incluso en el cuchillo con el que mató a las tres mujeres e hirió a los niños, son compatibles con el de las víctimas. ​



El personal de Científica, incluso confirmó ​que un pedazo del cuchillo que se le extrajo del cuerpo de uno de los menores heridos, que había sido llevado urgente al Notti, pertenece a la misma arma blanca usada en el horrendo hecho y que fue hallada en un contenedor de la calle Primitivo de la Reta, de Ciudad, después del brutal ataque.



Como si eso no fuera suficiente, a Zalazar se le suman las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen.



A esto hay que agregarle el testimonio del menor de 11 años que fue atacado y el de 8, quien logró esconderse en el baúl del auto mientras era perseguido por Zalazar, quien no lo encontró, tras lo cual el chico llamó a su abuela para decir lo que había sucedido en la vivienda.



El niño, si bien es cierto que estaba shockeaado por todo lo que le había tocado ver y vivir, refirió al igual que a su abuela, a la policía y los médicos del SEC que Zalazar asesinó a gran parte de su familia con un cuchillo.