Volvió el policía que estuvo desaparecido durante casi dos días

Después de estar casi dos días desaparecido, un policía de 26 años volvió a la casa de su padre, en San Martín. Según indicaron estaba muy afectado por la separación con su pareja y ordenaron quitarle su arma reglamentaria.



Se trata de Joel Ferro Rizzo (26), auxiliar de la Comisaría 7, de Godoy Cruz, quien vive en San Martín. En la noche del lunes regresó por sus propios medios a la casa de su padre en Palmira, y el alivio llegó para su familia que lo buscaba desesperadamente.



El joven efectivo había salido de su casa en la mañana del lunes cuando debía presentarse en la Comisaría 7 para iniciar su turno. Para llegar a tiempo le había pedido a un amigo que le prestara su moto, y no se supo nada más de él.



Ante esta situación su familia hizo la denuncia debido a que no podían ubicarlo por ningún lado. Sabían que Joel estaba afectado tras la separación con su pareja, pero tampoco ella sabía nada de él.



Finalmente en la noche del martes el joven policía llegó a la casa de su padre en buen estado general.



Si bien aún no trascendió qué hizo durante casi dos días, las autoridades ordenaron que se le retenga su arma reglamentaria hasta que sea sometido a todas las pericias necesarias y determinar si está en condiciones o no de llevar su arma.