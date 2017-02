Uno de los rugbiers imputados por abuso sexual es hijo de un legislador

Una grave denuncia por abuso sexual, que involucra a rugbiers mendocinos, se está investigando desde diciembre en Luján de Cuyo, y tuvo un nuevo capítulo. Cuatro jugadores y una persona ligada al ambiente de este deporte fueron acusados por una joven por haberla violado en una fiesta privada. Ayer imputaron a los deportistas de la Unión de Rugby de Cuyo por el delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal y por la participación de 2 o más personas".



Los acusados son Enzo Falaschi, Ignacio Ceschín, Sebastián Vanín y Lisandro Biffi, hijo del legislador provincial César Biffi. Anteriormente había sido imputado José Hervida, quien se había desempeñado como manager en un torneo que los jóvenes habían disputado recientemente.



La defensa de los deportistas pidió el mantenimiento de la libertad de los imputados, pero quedarán detenidos hasta tanto se corroboren sus antecedentes.



El fiscal Galdo Andreoni –subroga en la causa a su par Hernán Ríos– le impuso a cada uno de ellos una fianza de $150.000.



La causa

El hecho fue denunciado el 23 de diciembre pasado en la Oficina Fiscal 15, ubicada en la Comisaría 47, en Carrodilla. Una joven de 24 años llegó hasta el lugar y relató ante las autoridades lo que había ocurrido 36 horas antes.



Según la declaración de la denunciante, esa noche se encontraba en un barrio privado ubicado en la zona de Chacras de Coria.



En una de las propiedades del complejo residencial se realizaba una fiesta donde participaba gran parte del plantel de la Unión de Rugby de Cuyo.



Este equipo venía de consagrarse campeón en el Seven de la República el 10 de diciembre pasado, tras imponerse por 15 a 4 ante el conjunto de Buenos Aires. Justamente, el motivo de la reunión entre ellos era para celebrar el título, según indicaron fuentes ligadas a la causa. Fue allí que los jóvenes habrían aprovechado el estado de inconsciencia de la víctima, a causa del alcohol, y no se descarta que le haya sido aplicada alguna droga, para abusar de ella. Según algunos testigos, a Hervida lo habrían visto realizando algunos "tocamientos" sobre la mujer. Este testimonio lo llevó a quedar imputado por abuso simple, aunque en libertad. En el expediente judicial también hay una captura de una conversación de WhatsApp en donde Hervida le dice a la joven que fueron cinco las personas que tuvieron sexo con ella y les dio los nombres de los involucrados. Los pesquisas no descartan que pueda haber más jugadores implicados.