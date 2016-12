Una mujer murió tras ser abusada con la rama de un árbol

La violencia hacia las mujeres en una de sus versiones más extremas sacudió a la población misionera, con el caso de una nueva víctima brutalmente maltratada: Irma Ferreyra Da Rocha (47) falleció el domingo tras haber sido seriamente golpeada y empalada en el ano y la vagina con una rama.



En hospital Madariaga, de Misiones, fue sometida a varias operaciones, pero todo resultó en vano.

Efectivos de la Comisaría Quinta, según publicó el diario misionero El Territorio, la hallaron después de la medianoche del sábado en la calle 246 del barrio Villa Bonita, en un tramo que está debajo de uno de los puentes en la zona conocida como la ex garita.



Su estado era crítico, ya que llegó al nosocomio cerca de la 1.30 casi sin signos vitales.



Los médicos expresaron que en su experiencia nunca habían atendido un caso de abuso tan aberrante como este.



Las lesiones internas dañaron severamente sus órganos, causando hemorragias que derivaron en un derrame y dejó de existir el domingo cerca de las 13.30.



En la continuidad de los operativos, cerca de las 21 del mismo día la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones realizó allanamientos en una vivienda cercana a las calles Pindapoy y Mariano Moreno, del Barrio Viejo, donde capturaron a un sospechoso.



Se trata de un hombre de 27 años conocido con el alias el Porteño. Las pesquisas llevaron con mayores elementos a este hombre, cuya vinculación con el homicidio está sujeta a nuevos peritajes y testimonios de testigos.



Previamente, habían detenido a otro hombre de 47 años con el que suponía había abandonado la fiesta, pero luego de interrogarlo exhaustivamente la policía al no hallar pruebas que lo comprometieran tuvieron que dejarlo en libertad



Bronca e impotencia

Irma vivía en una casita de madera situada a pocos metros de la avenida Las Américas y calle Doctor Sabin, del barrio Unidos. Era ama de casa, aunque para ganarse la vida alternaba como empleada doméstica y era madre de 7 chicos.



Ayer por la tarde, cuando aún no había recibido el cuerpo de la víctima, la familia se reunió en la casa de una de sus hermanas, que también es vecina. Todos se abrazaban y masticaban bronca e impotencia.



"A mí me avisó la Policía el sábado cerca de las 10.30-11. Me dijo: 'Es feo lo que tengo que contarle, señora, pero a su hermana la encontramos en un túnel en Villa Bonita abusada sexualmente. Le hicieron palanca con madera y toda golpeada'", relató entre llantos Marta Ferreyra Da Rocha (39), una de las hermanas consultadas. "Entré a verle a mi hermana y me destrozó el alma. Nadie se merece algo tan bruto, nadie en la faz de la Tierra merece eso que no tiene nombre, que le quiten la vida de esa manera. Me quedé un ratito con ella y sólo me pedía socorro, estaba destrozada", agregó muy compungida. "Estaba toda golpeada, con rastros en las uñas y esto indicaba que luchó para tratar de salvar su vida. No puede ser que uno haga lo que hicieron con ella".



La víctima estuvo internada 36 horas y fue sometida a tres cirugías y tuvo cuatro paros cardíacos; el último, su cuerpo no lo aguantó", completó Silvina De Melo (26), una de las hijas de Irma, al tiempo que dijo: "Para la familia no hay palabras ni consolación". Este caso provocó una gran conmoción no sólo en Misiones, sino que la noticia recorrió los principales diarios y digitales del país.