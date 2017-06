Una joven madre golpeada y hostigada por su ex marido: "Quiero que esto se termine"

Una joven madre de 28 años denunció que vive hostigada por su ex marido y la familia de éste en Goudge.



Y. V. (las iniciales de su nombre porque pidió reserva de identidad) relató a UNO San Rafael y Canal 6 que sufre violencia desde hace varios años pero, a pesar que decidió separarse de su pareja, sigue siendo acosada y el martes de la semana pasada fue golpeada, hizo la denuncia, la Justicia dictó una restricción de acercamiento pero el domingo el hombre violó esa medida y fue detenido.



Detalló que ese martes su ex esposo entró "mi casa a traerme una cafetera eléctrica, le dije que deje eso y se retire, pero se quería quedar a tomar mate y le reiteré varias veces que se fuera. En ese momento me cacheteó, tomé mi celular para llamar al 911, me agarró, forcejeamos y me tiró al piso y me lastimó. Mi hija me intentó defender en lo que pudo".



Al día siguiente la mujer contó que logró juntar coraje para radicar la denuncia en la comisaría de la zona, ya que su casa se ubica al lado de la familia del agresor, que ese día se encontraba allí.



Se dictó la restricción de acercamiento, pero el hombre entró el domingo a la casa de Y. V. para llevarse una bicicleta, ella avisó a la Policía y fue a buscarlo hasta una iglesia donde estaba, esperó que saliera y lo detuvieron.



Tras esto, según contó la víctima, la familia del detenido comenzó a hostigarla y "recibí amenazas, por lo que tuve que estar toda la noche encerrada con mi hijo menor (de 11 años). Y mi hija (de 13 años) se quedó con la familia de mi ex y no la veo desde el domingo a la noche".



Ante esta situación insostenible, Y. V. tuvo que dejar su vivienda y quiere irse a la casa de su madre en Guaymallén, pero necesita recuperar a su hija. "He sufrido tantas cosas que dije basta, por primera vez me animo hacer esto", comentó la joven madre.



Además, expresó que "he estado sufriendo varios episodios y uno por ciertas cosas no puede ver que ha estado viviendo con una persona que es violenta. Gracias a Dios tengo una madre que me ha estado apoyando en este sentido, quiero que se termine esto y no quiero ser una más de esas mujeres que aparecen muertas ni dejar a mis hijos solos. Ellos están sufriendo mucho y yo también porque soy la que recibe los golpes y las amenazas y quiero que esto se termine", concluyó.



Ayuda



Si sufrís violencia de género, existe la Coordinación de la Mujer y Género del Municipio, en Saavedra, casi Belgrano, cuyo teléfono es 260-4422482, donde asesoran y acompañan a las víctimas, mientras que las denuncias se reciben en cualquier dependencia policial.