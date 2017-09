Una joven deslizó que estaría embarazada del rugbier atropellado

Una chica publicó mensajes en su Facebook dedicados a Gernaro Fortunato donde expresó que espera una hija con el rugbier de 25 años. El joven murió el sábado tras ser atropellado por una mujer de 30 años, quien era su actual pareja.



"Así eras vos... Siempre tan feliz, tan jodón, tan vos.. así quiero que te conozca Fran... un pedacito tuyo quedó acá y estoy feliz de que sea yo quien lo de", publicó en la mañana del domingo en su muro Agostina Quiroga, jugadora de hockey de Belgrano Rugby Club, de San Rafael.





Luego, Agostina hizo otra publicación en la que dijo: "Yo sé que Dios necesitaba un ángel que lo hiciera reír, que organizara fiestas y todo eso que a vos te salía muy bien o haciéndolo enojar porque acá hacias casa una como cuando no me quería levantar a las 6.00AM y vos me mandaste mjs diciéndome que te habían pegado, que por favor te ayudará jajaja te odie y te quise al mismo tiempo porque abajo me abrazaste y como siempre dijiste tu "pendeja de mierda si no te digo que me pasa algo así no bajas ni me das bola"... No sé por qué tan temprano te fuiste, no lo entiendo todavía.. solo El sabe lo mucho que te ame siempre y que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que no dejaras de sonreír.. Lo único que te pido es que nunca nos abandones y seas el ángel de toda tu familia y en especial de tu hija???? te fuiste y me arrancaste un pedazo de mi corazón y ese dolor lo voy a llevar para toda la vida.. te amo Franchu y lo voy a hacer siempre".Algunos trascendidos indicaron que el embarazo de Agostina habría originado la pelea entre Genaro y su novia Julieta Silva en la madrugada del sábado en un boliche de San Rafael Silva se fue del lugar conocido como La Mona Bar, pero Genaro la siguió hasta el auto y allí se desató la tragedia donde el joven deportista fue atropellado. La autopsia fue contundente: murió por aplastamiento de cráneo.La mujer, de 30 años, fue internada en psiquiatría del Hospital Schestakow en estado de shock por lo ocurrido, y quedó bajo custodia policial por ser la única sospechosa de la muerte de Genaro Fortunato.Ahora la Justicia trata de determinar cómo fueron los hechos, si Silva atropelló al joven o si él se lanzó sobre el auto cuando ya estaba en marcha.Por el momento la causa quedó caratulada como Averiguación homicidio, y se espera que Julieta Silva esté en condiciones para declarar.