Un periodista de La Red y su familia fueron asaltados mientras dormían

Una familia fue blanco de un llamativo asalto en la madrugada del miércoles en el barrio Bombal, de Mendoza capital: se trata del periodista Ricardo Montacuto.





No está claro si fue un solo sujeto o varios los que ingresaron en la casa del comunicador. Lo que sí es claro es que los asaltantes ingresaron al domicilio durante la madrugada, entre las 2 y las 4, mientras todos los integrantes de la familia estaban durmiendo.





"Vaciaron la mochila de mi esposa afuera. Se llevaron mi notebook, un iPad, mi teléfono. Además, cosas de mi trabajo, como un expediente de un caso en el que estoy trabajando. No tocaron nada más", comentó Montacuto, conductor del programa de radio Te digo lo que pienso que se emite por FM 94.1 La Red Mendoza y director de Mendoza Post.





"Lo extraño es lo que no se llevaron nada más porque a la vista había dinero suelto, el casco de una moto, llaves de un auto, libros y la consola de juego de mi hijo", agregó el periodista.





En su cuenta de Twitter, bien temprano, a la mañana, el periodista hizo un descargo manifestando la duda de que podría haber sido un mensaje mafioso, teniendo en cuenta los elementos que les fueron sustraídos.





"No descarto nada, creí que habían sido rateros con poco tiempo, pero si estuvieron comiendo en el patio... Temo que esto sea un aviso por mi laburo. Puede ser desde un tipo enojado a cualquiera de estas empresas que nosotros denunciamos por estafas o por cualquier otra cosa. Pero me dejan la duda porque son ladrones que no se llevaron plata", agregó.





Embed Es muy raro. Ladrones que entran a tu casa y no se llevan plata que hay sobre la mesa. Tomo nota del aviso. — Ricardo Montacuto (@montacuto) 24 de mayo de 2017



Embed Mi familia y yo agradecemos las numerosas muestras de solidaridad. Estamos bien. Con susto, pero bien. — Ricardo Montacuto (@montacuto) 24 de mayo de 2017





Dentro del relato de lo sucedido, Montacuto explicó: "También nos dimos cuenta de que estuvieron en el patio cortando y comiendo mandarinas, por lo que han tenido tiempo de sobra. La perra no reaccionó nunca y tampoco forzaron la puerta de entrada".





Dentro del mal momento que tuvo que vivir la familia, pudo rescatar los documentos.





La causa quedó en manos de la fiscalía del turno.