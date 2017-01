Un niño de 5 años murió ahogado dentro de un tacho con agua

Un niño de 5 años con una discapacidad motriz murió ahogado al caer dentro de un tacho con agua.Un vecino, que resultó ser un profesional de la medicina, escuchó los gritos de la madre y fue a socorrerlo pero no logró revivirlo.El pequeño fue trasladado al hospital Enfermeros Argentinos donde continuaron las maniobras de resucitación pero todo fue en vano.El incidente doméstico ocurrió alrededor de las cinco de la tarde de este viernes en 26 de julio al 700, aproximadamente, de General Alvear.Según la información oficial, el incidente doméstico se produjo mientras la madre buscaba a una hija, también de corta edad, y dejó por unos minutos al menor sentado cerca de un tacho con agua que no tenía más de medio metro de alto.El niño cayó de cabeza dentro del agua pero como padecía de una discapacidad motriz en las piernas, nunca se pudo reponer.Cuando la mujer se encontró con el trágico cuadro comenzó a gritar desesperada pidiendo ayuda y un médico que vive en las inmediaciones no dudo acudir en su ayuda. Llamaron al 911 y mientras esperaban le practicaba RCP. Lamentablemente, los esfuerzos del galeno fueron infructuosos.Según el informe emitido desde el hospital alvearense, el menor ingresó a la guardia sin signos vitales y pese a que continuaron realizándole maniobras de resucitación, no lograron traerlo de regreso.El niño de cinco años falleció minutos después de la cinco de la tarde.