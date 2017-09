Un incendio consumió gran parte de una fábrica de cemento

Un incendio en una fábrica de cemento de Godoy Cruz afectó gran parte del lugar, como también varios camiones. Los vecinos de la zona escucharon varias explosiones. No hubo heridos.



El fuego comenzó pasadas las 23.30 del jueves en calle Independencia al 400, de Godoy Cruz, donde funciona la empresa Sargo, de transporte de cemento a granel.



En el lugar trabajó personal de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Godoy Cruz, para controlar las llamas.



Luego de un intenso trabajo apagaron el incendio, pero cuatro camiones, una cinta transportadora y gran parte de la empresa quedaron completamente afectados.



En el lugar no había personas, por lo que no hubo heridos ni intoxicados, solo vecinos que se asustaron por las explosiones y el humo.





incendio godoy cruz.jpg