Un hombre mató a su ex pareja y a cuatro personas más y se dio a la fuga

Un hombre, identificado como Diego Loscalzo, mató a balazos a su ex pareja, una oficial de la Policía bonaerense, a dos hermanos de la mujer y a su cuñada, embarazada con fecha de parto para hoy, a la vez que provocó heridas a otros cinco familiares de la mujer policía.



La masacre ocurrió en dos escenarios distintos.



Fuentes policiales indicaron a Télam que el autor de la masacre llego anoche a bordo de una moto hasta una vivienda ubicada en la calle Cañuelas al 200, de la localidad de William Morris, partido de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense.



Allí atacó a tiros y asesinó a Romina Maguna, su ex pareja, quien era oficial del Comando de Patrullas de San Martín.



También asesinó a balazos a la hermana de la mujer, Vanesa Maguna, a la vez que atacó a tiros al esposo ya la hija de esta mujer.



En tanto, el segundo hecho ocurrió en otro escenario, en este caso en Beethoven y Schubert del barrio de Villa Tesei, a pocos kilómetros del primer ataque.



Allí, el atacante baleó a otro hermano de la mujer policía y a su mujer, que estaba embarazada y con fecha de parto para la jornada de hoy, falleciendo poco después.



En ese lugar también baleó a su ex suegra y a una niña de 12 años, tras lo cual se dio a la fuga y es intensamente buscado.