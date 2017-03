Un hombre denunció en su Facebook a una mujer por estafa

La víctima ágregó: "El día 8 de febrero del corriente año, celebramos un contrato de compra venta de una moto marca Honda CR 250 modelo 2000. El mismo fue firmado frente a un escribano público. Este establecía el pago del monto acordado por medio de dos cheques (15/30 días). Hasta ahí, no había motivo alguno para dudar de su honestidad. Los informes del Banco Central eran impecables. No registraba deuda alguna. Nada me hacía pensar en una posible estafa. Llegada la fecha del cobro del primer cheque, comenzó esta pesadilla. Su cuenta bancaria fue vaciada. Aparecieron cheques rebotados por sumas similares. Intenté comunicarme, pero no responde llamado alguno (su celular dejo de funcionar). Fui hasta su domicilio, pero corresponde a una casa semi abandonada. Cualquier dato sobre esta persona, será de mucha ayuda. Muchas gracias".





Embed