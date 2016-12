Un hombre denunció que policías le pegaron porque los filmaba

Una grave denuncia contra efectivos de la Policía de Mendoza realizó un hombre ayer, quien asegura haber sido víctima de maltratos por parte de algunos miembros de la fuerza.



Sebastián García Castellón (35) filmó con su teléfono a los uniformados durante algunos segundos en un operativo, acción que habría desatado la ira de policías, quienes lo terminaron golpeando.



El hombre, psicólogo social recibido y que además trabaja como administrativo en OSEP, en los primeros minutos del martes se encontraba con dos amigos tomando algo en un bar de calle Catamarca casi San Martín, en Ciudad. Exactamente a las 0.15 salió del local para fumar y en ese momento se desató toda la situación.



"Salí para fumar y me llamó la atención la cantidad de policías que había en la zona, cerca de 15 o 20, motos, móviles, de todo. Se me ocurrió filmar con mi teléfono y lo saqué, cuando de repente escucho que me gritan: '¿Qué estás filmando? No filmés'. Después de esto sentí que me apoyaron un arma en la espalda, creo que una ithaca, me hicieron una llave y me tiraron al piso", contó Sebastián ayer a UNO.



El despliegue policial en pleno centro se debía a que el lunes por la tarde miles de personas habían festejado el Día del Hincha de Boca Juniors.



"En el suelo recibí algunas patadas y me apoyaron un borceguí en la cabeza, ahí me lastimé la nariz. Todo esto en la puerta del bar. Inclusive, la gente salió para ver qué pasaba y un policía los mandó a todos adentro. Yo sólo atinaba decir que no era ningún delincuente para que me hicieran eso", agregó.



Luego de la escena –siempre según el relato de García– comenzó su periplo por las comisarías. "Me levantaron del piso con las esposas puestas, lo que me generó un dolor tremendo en los brazos. Me tiraron al móvil como una bolsa de papas y me decían que a la policía no se la filma, que es un delito y que me iban a imputar. 'Y más vale que te quedés callado', me dijo uno amenazándome", continuó el joven.



García llegó a la Comisaría 1 de Ciudad, en calle Mitre, y allí intentó avisarle a su familia lo que estaba pasando con un mensaje desde su celular, situación que molestó otra vez a los policías.



Desde la Comisaría 1ª pasó a la 3ª, en calle Rioja, donde estuvo varias horas. "Me habían golpeado en varias partes, no podía ni firmar los papeles que me presentaban", remarcó.



Sebastián estuvo en un calabozo, lo trasladaron a Sanidad Policial, en donde asegura que no lo revisaron y regresó a una celda en la que permaneció hasta las 5.30, momento en que recuperó la libertad. "Pregunté por qué me habían hecho esto y un policía me dijo: 'Las acciones que tengas que hacer, hacelas'. Hubo efectivos que me trataron bien".



Luego de todo lo que pasó, Pablo se contactó con su abogado personal, Emilio Caram, quien realizó la denuncia en la Comisión Bicameral de Seguridad, en la Inspección General de Seguridad, que investiga el accionar de los policías y en la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura.

En la denuncia adjuntan fotos de las lesiones (moretones, cortes y raspones) y ofrecen la declaración de dos testigos. "Estoy con reposo y remedios. Todavía me siento mareado y aturdido", cerró la víctima.