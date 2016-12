Un hombre asesinó a la nueva pareja de su ex, la apuñaló a ella, y se suicidó

Un hombre asesinó a cuchillazos a la nueva pareja de su ex mujer, apuñaló y dejó malherida a ella y luego se degolló con el mismo cuchillo, en la ciudad entrerriana de Nogoyá, informaron fuentes policiales.



El episodio se registró en las últimas horas en la intersección del Bulevard España y San Martín, en la zona céntrica de esa ciudad, situada a 120 kilómetros al este de la capital entrerriana, y la víctima fatal fue identificada como José Iglesias, mientras que la mujer herida se llama Juana Cironi.



El hecho, registrado poco antes de la medianoche de ayer, se produjo en momentos en que la mujer transitaba con su nueva pareja por el centro nogoyaense y en una esquina se encontraron sorpresivamente con el atacante, identificado como Marcelo Godoy.



Según testigos presenciales, tras una breve y violenta discusión el agresor le aplicó varias puñaladas al novio de su ex pareja, llamado José Iglesias, mientras la mujer trataba de huir del lugar pidiendo auxilio a los gritos.



Godoy persiguió a su ex mujer y, tras alcanzarla también la apuñaló delante de la vista de numerosas personas que paseaban por el lugar o se encontraban en los bares y pizzerías de la zona.



Las personas que presenciaron el violento ataque intentaron defender a la mujer, pero al ver que Godoy se encontraba totalmente exaltado y dispuesto a atacar a quien se acercara a él, comenzaron a arrojarle sillas y otros elementos que distrajeron al agresor y posibilitaron que la mujer escapara aunque con varias puñaladas en su cuerpo.



Al ver que su ex mujer escapaba del lugar, Godoy, utilizando el mismo cuchillo con el que atacó a su ex pareja y al novio de ésta, se produjo un corte en el cuello, que le provocó la muerte en forma instantánea.



Cuando la policía llegó al lugar encontró a Godoy sin vida, a Iglesias tirado en el suelo y en grave estado y a la mujer con varias puñaladas en distintas partes del cuerpo.



Iglesias y Cironi fueron trasladados de inmediato al hospital San Blas de Nogoyá, pero los médicos decidieron derivar a Iglesias al hospital San Martín de Paraná, de mayor complejidad, donde esta madrugada falleció debido a la gravedad de las heridas que presentaba.



La mujer quedó internada en el centro asistencial nogoyanse, donde hoy se informó que permanece estable, aunque en delicado estado.