Un hombre de 94 años mató a dos mujeres y a su sobrino

Un hombre de 94 años fue detenido en Caseros, Buenos Aires , acusado de matar a balazos a dos mujeres que se encargaban de cuidarlo y a un sobrino. Se sospecha que actuó por una cuestión de índole económica.





El hecho se produjo el lunes a las 13 en una vivienda ubicada en la calle Tres de Febrero 3882, al noroeste del Gran Buenos Aires. El supuesto agresor, Antonio Pignotti, tenía en su poder una pistola calibre 22 cuando fue detenido.





Intervino personal de la Policía de Tres de Febrero quienes al llegar a la vivienda encontraron el cuerpo de Hubert Rubén Buffoni, el sobrino del agresor, tendido en el piso.





Las otras dos víctimas resultaron ser madre e hija, que se encargaban de cuidar al presunto homicida. Fueron encontradas gravemente heridas y trasladadas de urgencia al hospital Carrillo, donde finalmente fallecieron.





arma-jubilado.jpg Foto: Gentileza Clarín.



La mayor de las mujeres, Ana María López, de 84 años, presentaba un impacto en la cabeza y su hija, Miriam Esther Segovia, de 50 años, uno en el pecho.





Tras las averiguaciones practicadas se pudo establecer que el imputado, por razones de índole económica, se habría visto perjudicado por las victimas y por eso decidió disparar contra ellas con un arma de fuego.

"Estoy cansado de que me roben", habría dicho el acusado cuando llegó la Policía. Otra testimonio dio cuenta de que el hombre le habría dado plata a su sobrino para que construyera una vivienda y nunca se hizo. Una versión distinta dio una vecina prima de una de las víctimas.

"Quería aclarar que este hombre no era un ex de Prefectura Naval como están diciendo. Fue colectivero, camionero, vendía y compraba autos", dijo la mujer. Además, aclaró: "Decían que Hubert le sacaba plata y no era cierto. Mi primo era el único que trataba de cuidarlo".

"Lo querían internar porque lo veían mal", aseguró la mujer en declaraciones a la prensa.