Un grupo de taxistas golpeó a jóvenes tras una pelea callejera

En un confuso episodio, cinco jóvenes resultaron heridos luego de que un grupo de taxistas los agrediera y persiguiera tras un altercado producido a la salida de un boliche.



En la madrugada de ayer, un grupo de chicos, todos varones, salían de un local bailable ubicado en calle San Martín Sur en Godoy Cruz.



En la vereda se encontraron con una pelea entre dos mujeres, una de ellas amigas del grupo de varones, donde intervinieron e intentaron separar a las chicas. Luego apareció un sujeto que golpeó a esta mujer que cayó al piso.



Inmediatamente comenzó una gresca entre el grupo del varón agresor y entre los que habían intervenido en la pelea.



Del primer grupo, luego se subieron a un taxi que estaba en el lugar. Aparentemente el taxista era conocido de uno de ellos que les dio un palo para golpearlos.



Luego dos chicos salieron rápidamente del lugar y comenzaron a correr. Ahí es donde aparecieron varios taxis y comenzaron a perseguir a estos jóvenes.



Aparentemente, dentro de la pelea en la calle, alguien dañó el auto del taxista, rompiendo un vidrio y eso habría originado que el conductor del auto llamara a otros colegas en su defensa.



Entre cinco o seis vehículos aparecieron y empezaron a perseguir a los jóvenes que supuestamente habían dañado el taxi.



"Cuando me di vuelta apareció un taxi, se metió a la vereda y chocó y tiró nuestra moto. Después apareció uno que venía con un palo y me dio en la cabeza. Vino otro y me pegó una piña", contó Michael Ubeda, uno de los chicos agredidos.



Según la versión de los agredidos, ellos alcanzaron a tomar algunas fotos de los autos y de las patentes.



Quejas de los familiares

Daniela, hermana de uno de los chicos agredidos, contó que en la comisaría no les quisieron tomar la denuncia.



"Había un policía, que había estado custodiando el lugar y que en la comisaría se escondió. No nos quisieron tomar la denuncia. Se me burlaban en la cara y se me reían. Cuando aparecieron de la televisión empezaron a moverse", comentó la joven sobre cómo fue la experiencia de los familiares.